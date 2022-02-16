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Сенатор Пушков: казус со вторжением на Украину 16 февраля останется в истории фейков
Пушков назвал фейк о российском вторжении новой "пробиркой Пауэлла" - РИА Новости, 16.02.2022
Сенатор Пушков: казус со вторжением на Украину 16 февраля останется в истории фейков
Так и не начавшееся 16 февраля, несмотря на заявления западных СМИ, наступление России на Украину заняло место в истории информационных войн наравне с пробиркой РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:47
2022-02-16T10:47
2022-02-16T10:47
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Так и не начавшееся 16 февраля, несмотря на заявления западных СМИ, наступление России на Украину заняло место в истории информационных войн наравне с пробиркой Колина Пауэлла, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.По его мнению, в формировании слухов об агрессии России поучаствовали и крупные медиа, и ведущие западные политики, а получившаяся информационная кампания против Кремля стала крупнейшей после медийной атаки на Ирак перед вторжением американцев."Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется, безусловно, в истории мировой политики. Как пробирка Пауэлла, например. В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, Борис Джонсон, который, по пафосному выражению "Daily mail", "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил, британская и немецкая пресса, размещавшая карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России, измышлявшие все новые версии "агрессии" CNN и другие желтые СМИ", — отметил Пушков.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zakharova-1773059370.html
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в мире, дмитрий песков, борис джонсон, франция, чехия, россия
Пушков назвал фейк о российском вторжении новой "пробиркой Пауэлла"
Сенатор Пушков: казус со вторжением на Украину 16 февраля останется в истории фейков