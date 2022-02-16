https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773118931.html

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле - РИА Новости, 16.02.2022

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:14

2022-02-16T14:14

2022-02-16T14:20

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина."Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе - плохой знак", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по прибытию из ОАЭ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771665749.html

https://ria.ru/20220119/priglashenie-1768635350.html

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