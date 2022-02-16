https://ria.ru/20220216/vooruzhenie-1773207940.html
Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах
Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах - РИА Новости, 16.02.2022
Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах
Лучший путь обсуждать с Россией ракетное и наступательное вооружение - это прямые переговоры, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:45
2022-02-16T19:45
2022-02-16T19:45
нато
россия
в мире
йенс столтенберг
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abbecbfefce1ee4bbeb98ac4a9b5b50e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Лучший путь обсуждать с Россией ракетное и наступательное вооружение - это прямые переговоры, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав Минобороны Североатлантического блока."НАТО является оборонительным союзом, который не угрожает России. Мы уже годы и месяцы говорим о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения озабоченностей России в области безопасности, рассмотреть тему контроля над вооружением. Если они обеспокоены ракетами и наступательным вооружением, то лучший способ это решить – сесть за стол переговоров для обсуждения того, как можно сократить количество ракет. Мы это уже делали раньше, с Россией можно достигать соглашений, причем не только в области контроля над вооружениями", - сообщил он.
https://ria.ru/20220216/nato-1773201691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_301894bfd613d2f7064dc045697a3ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, в мире, йенс столтенберг, вооружение
Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах
Генсек НАТО Столтенберг: лучший путь обсуждать с Россией вооружение — прямые переговоры