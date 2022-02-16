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Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах
Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах - РИА Новости, 16.02.2022
Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах
Лучший путь обсуждать с Россией ракетное и наступательное вооружение - это прямые переговоры, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:45
2022-02-16T19:45
нато
россия
в мире
йенс столтенберг
вооружение
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Лучший путь обсуждать с Россией ракетное и наступательное вооружение - это прямые переговоры, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав Минобороны Североатлантического блока."НАТО является оборонительным союзом, который не угрожает России. Мы уже годы и месяцы говорим о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения озабоченностей России в области безопасности, рассмотреть тему контроля над вооружением. Если они обеспокоены ракетами и наступательным вооружением, то лучший способ это решить – сесть за стол переговоров для обсуждения того, как можно сократить количество ракет. Мы это уже делали раньше, с Россией можно достигать соглашений, причем не только в области контроля над вооружениями", - сообщил он.
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, вооружение
19:45 16.02.2022
 
Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах

Генсек НАТО Столтенберг: лучший путь обсуждать с Россией вооружение — прямые переговоры

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Лучший путь обсуждать с Россией ракетное и наступательное вооружение - это прямые переговоры, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав Минобороны Североатлантического блока.
"НАТО является оборонительным союзом, который не угрожает России. Мы уже годы и месяцы говорим о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения озабоченностей России в области безопасности, рассмотреть тему контроля над вооружением. Если они обеспокоены ракетами и наступательным вооружением, то лучший способ это решить – сесть за стол переговоров для обсуждения того, как можно сократить количество ракет. Мы это уже делали раньше, с Россией можно достигать соглашений, причем не только в области контроля над вооружениями", - сообщил он.
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НАТОРоссияВ миреЙенс СтолтенбергВооружение
 
 
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