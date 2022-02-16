https://ria.ru/20220216/vooruzhenie-1773207940.html

Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах

Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах - РИА Новости, 16.02.2022

Генсек НАТО предложил России обсудить вооружение на прямых переговорах

Лучший путь обсуждать с Россией ракетное и наступательное вооружение - это прямые переговоры, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:45

2022-02-16T19:45

2022-02-16T19:45

нато

россия

в мире

йенс столтенберг

вооружение

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Лучший путь обсуждать с Россией ракетное и наступательное вооружение - это прямые переговоры, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав Минобороны Североатлантического блока."НАТО является оборонительным союзом, который не угрожает России. Мы уже годы и месяцы говорим о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения озабоченностей России в области безопасности, рассмотреть тему контроля над вооружением. Если они обеспокоены ракетами и наступательным вооружением, то лучший способ это решить – сесть за стол переговоров для обсуждения того, как можно сократить количество ракет. Мы это уже делали раньше, с Россией можно достигать соглашений, причем не только в области контроля над вооружениями", - сообщил он.

https://ria.ru/20220216/nato-1773201691.html

россия

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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, вооружение