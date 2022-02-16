https://ria.ru/20220216/vitaminc-1773100082.html

Ученые умоляют не совершать эту ошибку при лечении ковида

Ученый предупредил об опасности приема популярного витамина при COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Ученые умоляют не совершать эту ошибку при лечении ковида

Слишком высокие дозы витамина C не влияют положительно на лечение от коронавируса, но могут навредить органам желудочно-кишечного тракта и почкам. Об этом RT... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:06

2022-02-16T13:06

2022-02-16T13:54

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Слишком высокие дозы витамина C не влияют положительно на лечение от коронавируса, но могут навредить органам желудочно-кишечного тракта и почкам. Об этом RT сообщил биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.По словам ученого, витамин C действительно помогает легче перенести простудные заболевания, однако его влияние на течение коронавируса и более быстрое выздоровление не доказано."Приём витамина свыше безопасной дозы может привести к побочным эффектам. Среди них нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приёме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме", — рассказал Ломоносов.По последней информации ВОЗ, в мире насчитывается более 412 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Свыше 5,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В России полностью — двумя дозами — по данным на 11 февраля привиты более 81 миллиона человек, уровень коллективного иммунитета превышает 64 процента.

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773062189.html

https://ria.ru/20220216/vospalenie-1773029819.html

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общество, сша, россия, воз, бразилия, коронавирус covid-19