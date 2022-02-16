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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220216/vetnam-1773167500.html
Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов
Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов - РИА Новости, 16.02.2022
Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха во Вьетнаме после 15 марта, когда страна готовится снять большинство ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:57
2022-02-16T17:53
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях отдыха во Вьетнаме после 15 марта, когда страна готовится снять большинство ограничений, сообщает АТОР.Шесть министерств Вьетнама предложили вице-премьеру Ву Дык Даму, курирующему туризм, полностью открыть границы для всех поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта 2022 года.Иностранцам, прибывающим во Вьетнам, не нужно бронировать путевки в специальных туристических агентствах.Путешественники будут следовать только общим эпидемиологическим протоколам, утвержденным Минздравом. Основное требование — пройти иммунизацию двумя дозами вакцины всем гостям старше 12 лет или предоставить свидетельство о выздоровлении от COVID-19. Срок действия сертификатов — до полугода.Также для въезда во Вьетнам туристам понадобится справка об отрицательном результате ПЦР-анализа, проведенного не ранее чем за 72 часа до визита, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до прибытия.Путешественникам с подозрением на COVID-19 будет предложено пройти экспресс-тесты сразу после приземления.Туристы без симптомов коронавируса смогут отправиться в забронированные отели и самоизолироваться на сутки — до получения результата тестов, которые они сдадут при заселении.При въезде во Вьетнам путешественники должны будут установить и использовать приложение "Декларация здоровья" (PC-COVID), в которое в течение 14 дней нужно будет вносить информацию о самочувствии.Для отдыха во Вьетнаме туристы обязаны иметь страховку на сумму в десять тысяч долларов для лечения коронавируса во Вьетнаме. В случае положительного результата теста гостиница свяжется с медучреждениями и местными властями.Безвизовый режим для россиян отменен весной 2020 года. Сейчас рассматривается возможность вернуть его также с 15 марта.
https://ria.ru/20220214/vetnam-1772673245.html
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туризм, новости - туризм, вьетнам, коронавирус covid-19
16:57 16.02.2022 (обновлено: 17:53 16.02.2022)
 
Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов

Власти Вьетнама планируют упростить правила посещения страны с 15 марта

© Pixabay / TeeFarmОстров Обезьян во Вьетнаме
Остров Обезьян во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Pixabay / TeeFarm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях отдыха во Вьетнаме после 15 марта, когда страна готовится снять большинство ограничений, сообщает АТОР.
Шесть министерств Вьетнама предложили вице-премьеру Ву Дык Даму, курирующему туризм, полностью открыть границы для всех поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта 2022 года.
Иностранцам, прибывающим во Вьетнам, не нужно бронировать путевки в специальных туристических агентствах.
Путешественники будут следовать только общим эпидемиологическим протоколам, утвержденным Минздравом. Основное требование — пройти иммунизацию двумя дозами вакцины всем гостям старше 12 лет или предоставить свидетельство о выздоровлении от COVID-19. Срок действия сертификатов — до полугода.
Также для въезда во Вьетнам туристам понадобится справка об отрицательном результате ПЦР-анализа, проведенного не ранее чем за 72 часа до визита, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до прибытия.
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При въезде во Вьетнам путешественники должны будут установить и использовать приложение "Декларация здоровья" (PC-COVID), в которое в течение 14 дней нужно будет вносить информацию о самочувствии.
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Безвизовый режим для россиян отменен весной 2020 года. Сейчас рассматривается возможность вернуть его также с 15 марта.
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