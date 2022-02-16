https://ria.ru/20220216/vetnam-1773167500.html

Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов

Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов - РИА Новости, 16.02.2022

Вьетнам готовится снять большинство ограничений для туристов

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха во Вьетнаме после 15 марта, когда страна готовится снять большинство ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:57

2022-02-16T16:57

2022-02-16T17:53

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях отдыха во Вьетнаме после 15 марта, когда страна готовится снять большинство ограничений, сообщает АТОР.Шесть министерств Вьетнама предложили вице-премьеру Ву Дык Даму, курирующему туризм, полностью открыть границы для всех поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта 2022 года.Иностранцам, прибывающим во Вьетнам, не нужно бронировать путевки в специальных туристических агентствах.Путешественники будут следовать только общим эпидемиологическим протоколам, утвержденным Минздравом. Основное требование — пройти иммунизацию двумя дозами вакцины всем гостям старше 12 лет или предоставить свидетельство о выздоровлении от COVID-19. Срок действия сертификатов — до полугода.Также для въезда во Вьетнам туристам понадобится справка об отрицательном результате ПЦР-анализа, проведенного не ранее чем за 72 часа до визита, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до прибытия.Путешественникам с подозрением на COVID-19 будет предложено пройти экспресс-тесты сразу после приземления.Туристы без симптомов коронавируса смогут отправиться в забронированные отели и самоизолироваться на сутки — до получения результата тестов, которые они сдадут при заселении.При въезде во Вьетнам путешественники должны будут установить и использовать приложение "Декларация здоровья" (PC-COVID), в которое в течение 14 дней нужно будет вносить информацию о самочувствии.Для отдыха во Вьетнаме туристы обязаны иметь страховку на сумму в десять тысяч долларов для лечения коронавируса во Вьетнаме. В случае положительного результата теста гостиница свяжется с медучреждениями и местными властями.Безвизовый режим для россиян отменен весной 2020 года. Сейчас рассматривается возможность вернуть его также с 15 марта.

https://ria.ru/20220214/vetnam-1772673245.html

https://ria.ru/20220131/vetnam-1770334525.html

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