https://ria.ru/20220210/vetnam-1772089786.html

Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки

Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки - РИА Новости, 10.02.2022

Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки

Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:16

2022-02-10T16:16

2022-02-10T16:16

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту страну, сообщила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour Россия Алена Хитрова.Ранее можно было приехать только при наличии прививки "Спутником". Теперь и переболевшим невакцинированным туристам дают зеленый свет, но лишь в случае выздоровления не более шести месяцев назад, в том числе это касается детей в возрасте 14-18 лет, уточняет эксперт. "Необходимо предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Документ должен быть на английском языке в печатном и электронном варианте, с портала "Госуслуги", – объяснила Хитрова.Эксперты с оптимизмом восприняли послабления для туристов. "Даже с имеющимися условиями Вьетнам хорошо бронируется, заявки идут уже на лето", – заключила Хитрова.

https://ria.ru/20220131/vetnam-1770334525.html

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