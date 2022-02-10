https://ria.ru/20220210/vetnam-1772089786.html
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки - РИА Новости, 10.02.2022
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки
Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:16
2022-02-10T16:16
2022-02-10T16:16
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
коронавирус covid-19
туристы
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572479496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4e0a8560613da5cff268f89bc4a34c.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту страну, сообщила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour Россия Алена Хитрова.Ранее можно было приехать только при наличии прививки "Спутником". Теперь и переболевшим невакцинированным туристам дают зеленый свет, но лишь в случае выздоровления не более шести месяцев назад, в том числе это касается детей в возрасте 14-18 лет, уточняет эксперт. "Необходимо предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Документ должен быть на английском языке в печатном и электронном варианте, с портала "Госуслуги", – объяснила Хитрова.Эксперты с оптимизмом восприняли послабления для туристов. "Даже с имеющимися условиями Вьетнам хорошо бронируется, заявки идут уже на лето", – заключила Хитрова.
https://ria.ru/20220131/vetnam-1770334525.html
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572479496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_482b60e5794f5208da900b47b6b96eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вьетнам, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки
Попасть во Вьетнам смогут и непривитые туристы, если они переболели коронавирусом
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту страну, сообщила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour Россия Алена Хитрова.
Ранее можно было приехать только при наличии прививки "Спутником". Теперь и переболевшим невакцинированным туристам дают зеленый свет, но лишь в случае выздоровления не более шести месяцев назад, в том числе это касается детей в возрасте 14-18 лет, уточняет эксперт.
"Необходимо предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Документ должен быть на английском языке в печатном и электронном варианте, с портала "Госуслуги", – объяснила Хитрова.
Эксперты с оптимизмом восприняли послабления для туристов. "Даже с имеющимися условиями Вьетнам хорошо бронируется, заявки идут уже на лето", – заключила Хитрова.