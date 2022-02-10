Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220210/vetnam-1772089786.html
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки - РИА Новости, 10.02.2022
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки
Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:16
2022-02-10T16:16
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
коронавирус covid-19
туристы
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572479496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4e0a8560613da5cff268f89bc4a34c.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту страну, сообщила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour Россия Алена Хитрова.Ранее можно было приехать только при наличии прививки "Спутником". Теперь и переболевшим невакцинированным туристам дают зеленый свет, но лишь в случае выздоровления не более шести месяцев назад, в том числе это касается детей в возрасте 14-18 лет, уточняет эксперт. "Необходимо предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Документ должен быть на английском языке в печатном и электронном варианте, с портала "Госуслуги", – объяснила Хитрова.Эксперты с оптимизмом восприняли послабления для туристов. "Даже с имеющимися условиями Вьетнам хорошо бронируется, заявки идут уже на лето", – заключила Хитрова.
https://ria.ru/20220131/vetnam-1770334525.html
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572479496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_482b60e5794f5208da900b47b6b96eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, вьетнам, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
16:16 10.02.2022
 
Вьетнам разрешил въезд переболевшим россиянам без прививки

Попасть во Вьетнам смогут и непривитые туристы, если они переболели коронавирусом

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПляж Epizode на острове Фокуоке во Вьетнаме
Пляж Epizode на острове Фокуоке во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вьетнам разрешил въезд не только вакцинированным, но и переболевшим в последние полгода туристам без прививки, что должно подстегнуть продажи туров в эту страну, сообщила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour Россия Алена Хитрова.
Ранее можно было приехать только при наличии прививки "Спутником". Теперь и переболевшим невакцинированным туристам дают зеленый свет, но лишь в случае выздоровления не более шести месяцев назад, в том числе это касается детей в возрасте 14-18 лет, уточняет эксперт.
"Необходимо предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Документ должен быть на английском языке в печатном и электронном варианте, с портала "Госуслуги", – объяснила Хитрова.
Эксперты с оптимизмом восприняли послабления для туристов. "Даже с имеющимися условиями Вьетнам хорошо бронируется, заявки идут уже на лето", – заключила Хитрова.
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 17:04Туризм
Вьетнам упростил правила въезда для россиян
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВьетнамКоронавирус COVID-19туристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала