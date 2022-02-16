https://ria.ru/20220216/vangog-1772912177.html

Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога

Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога - РИА Новости, 16.02.2022

Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога

Галерею Курто в Лондоне раскритиковали за сувенирную продукцию к выставке Винсента Ван Гога, сообщает портал Artnet. Защитников ментального здоровья возмутило,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T02:06

2022-02-16T02:06

2022-02-16T02:06

культура

новости культуры

винсент ван гог

выставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151260/85/1512608516_0:183:825:647_1920x0_80_0_0_9e5ae0a04cbe98ae3a8d537b76586a02.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Галерею Курто в Лондоне раскритиковали за сувенирную продукцию к выставке Винсента Ван Гога, сообщает портал Artnet. Защитников ментального здоровья возмутило, что музей преуменьшает серьезность психических заболеваний.Среди товаров можно было приобрести, например, ластик в форме отрезанного уха или кусок мыла для "измученного художника, который любит пышную пену". После критики сувениры убрали из официальной онлайн-продажи галереи.Тем не менее, пользователи все еще могут заказать "аптечку первой эмоциональной помощи", которая содержит 20 советов в сложной психологической ситуации. Карточки подскажут, что делать, если вам не нравится ваша работа или вы не можете завести друзей.Ранее ученые с помощью методов искусственного интеллекта объяснили причину успеха картин Ван Гога.

https://ria.ru/20211220/vangog-1764551270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, винсент ван гог, выставки