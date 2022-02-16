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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220216/vangog-1772912177.html
Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога
Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога - РИА Новости, 16.02.2022
Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога
Галерею Курто в Лондоне раскритиковали за сувенирную продукцию к выставке Винсента Ван Гога, сообщает портал Artnet. Защитников ментального здоровья возмутило,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T02:06
2022-02-16T02:06
культура
новости культуры
винсент ван гог
выставки
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Галерею Курто в Лондоне раскритиковали за сувенирную продукцию к выставке Винсента Ван Гога, сообщает портал Artnet. Защитников ментального здоровья возмутило, что музей преуменьшает серьезность психических заболеваний.Среди товаров можно было приобрести, например, ластик в форме отрезанного уха или кусок мыла для "измученного художника, который любит пышную пену". После критики сувениры убрали из официальной онлайн-продажи галереи.Тем не менее, пользователи все еще могут заказать "аптечку первой эмоциональной помощи", которая содержит 20 советов в сложной психологической ситуации. Карточки подскажут, что делать, если вам не нравится ваша работа или вы не можете завести друзей.Ранее ученые с помощью методов искусственного интеллекта объяснили причину успеха картин Ван Гога.
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новости культуры, винсент ван гог, выставки
02:06 16.02.2022
 
Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога

Галерею Курто в Лондоне осудили за сувенирные ластики в форме отрезанного уха Ван Гога

© Винсент ван ГогАвтопортрет Винсента ван Гога
Автопортрет Винсента ван Гога
© Винсент ван Гог
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Галерею Курто в Лондоне раскритиковали за сувенирную продукцию к выставке Винсента Ван Гога, сообщает портал Artnet. Защитников ментального здоровья возмутило, что музей преуменьшает серьезность психических заболеваний.
Среди товаров можно было приобрести, например, ластик в форме отрезанного уха или кусок мыла для "измученного художника, который любит пышную пену". После критики сувениры убрали из официальной онлайн-продажи галереи.
© The Unemployed Philosophers GuildМыло "Подсолнухи Ван Гога". Скриншот
Мыло Подсолнухи Ван Гога. Скриншот
© The Unemployed Philosophers Guild
Тем не менее, пользователи все еще могут заказать "аптечку первой эмоциональной помощи", которая содержит 20 советов в сложной психологической ситуации. Карточки подскажут, что делать, если вам не нравится ваша работа или вы не можете завести друзей.

"Самоубийство – это не шутка, психическое заболевание – это не шутка. Это поверхностно, противно и бестактно. Что дальше? Пистолет, из которого Ван Гог застрелился?" – приводит портал слова художника Чарльза Томсона.

Ранее ученые с помощью методов искусственного интеллекта объяснили причину успеха картин Ван Гога.
Картина Красные виноградники в Арле - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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КультураНовости культурыВинсент Ван ГогВыставки
 
 
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