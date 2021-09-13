https://ria.ru/20210913/vangog-1749829430.html

Ученые объяснили причину успеха картин Ван Гога

Ученые объяснили причину успеха картин Ван Гога - РИА Новости, 13.09.2021

Ученые объяснили причину успеха картин Ван Гога

Американские ученые, проанализировали с помощью методов искусственного интеллекта более 800 тысяч полотен известных художников и вывели "формулу успеха",... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:00

2021-09-13T12:00

2021-09-13T12:27

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технологии

творчество

сша

северо-западный университет

винсент ван гог

музеи

новости культуры

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американские ученые, проанализировали с помощью методов искусственного интеллекта более 800 тысяч полотен известных художников и вывели "формулу успеха", которая, по их мнению, подходит всем представителям творческих профессий, а также ученым. Суть ее заключается в том, что относительно короткому периоду успеха как правило предшествуют долгие годы экспериментов и поиска своего стиля. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. В 2018 году исследователи под руководством Дашунь Вана из Северо-Западного университета США статистическими методами установили, что в карьере многих художников, кинорежиссеров или ученых был период, когда они создали наиболее значимые свои произведения, с которыми и связывают их имя. Авторы назвали эти периоды "горячими полосами", а в новом исследовании авторы выявили закономерности возникновения таких "полос успеха".Идея пришла к доктору Вану во время посещения музея Ван Гога в Амстердаме. Он заметил, что все самые известные картины художника, написанные в стиле импрессионизма, в том числе "Звездная ночь", "Подсолнухи" и "Спальня в Арле", созданы в короткий период между 1888 и 1890 годами. До этого работы Ван Гога были более реалистичными, в них преобладали мрачные охристые и зеленые тона, а не те яркие цвета, которыми он известен сегодня."Если вы посмотрите на его работы до 1888 года, там есть все — натюрморты, карандашные рисунки и портреты, которые сильно отличались по характеру от работ, которые он создал во время своей горячей полосы", — приводятся в пресс-релизе Северо-Западного университета слова Дашунь Вана, профессора менеджмента и промышленной инженерии.Аналогичный период был и у знаменитого американского художника-абстракциониста Джексона Поллока. До того, как он начал активно эксплуатировать придуманную им "технику капания", он долго экспериментировал с рисунками и принтами, создавал сюрреалистические изображения людей, животных и природы. А затем, всего за трехлетний период с 1947 по 1950 год, он создал все свои набрызганные шедевры, которыми он славится до сих пор.Исследователи разработали вычислительные методы с использованием алгоритмов глубокого обучения и сетевой науки, а затем применили эти методы для анализа крупных наборов данных, отслеживая результаты работы художников, режиссеров и ученых. Всего они проанализировали более 800 тысяч изображений изобразительного искусства, собранных из музеев и галерей, которые охватывают истории карьеры 2128 художников, 79 тысяч фильмов 4337 режиссеров из базы данных Internet Movie Database (IMDb), а также публикации 20 040 ученых и индексы их цитирования из Web of Science и Google Scholar.Авторы обнаружили, что горячие полосы, как правило, — прямой результат многих лет исследований, изучения различных стилей или тем, за которыми следует период эксплуатации, когда художник или ученый концентрируется в узкой области и выдает результат."Ни изучение, ни эксплуатация в отдельности не проявляются в виде горячей полосы. Нужна их последовательность, — объясняет Ван. — Хотя изучение связано с риском, потому что оно может ни к чему не привести, именно в этот период велика вероятность наткнуться на отличную идею".В то же время, если за изучением не следовала эксплуатация как закрепление найденной идеи, вероятность возникновения горячей полосы значительно снижалась.Исследователи обнаружили, что в среднем горячая полоса длится около пяти лет, после чего люди приходят к стабильному состоянию художественного или научного творчества и больше не ищут новые идеи.

https://ria.ru/20200107/1563161833.html

https://ria.ru/20201120/mikrobiom-1585564754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, творчество, сша, северо-западный университет, винсент ван гог, музеи, новости культуры