https://ria.ru/20220216/ukraina-1773164021.html

Подтверждающих возможности "вторжения" России фактов нет, заявила Захарова

Подтверждающих возможности "вторжения" России фактов нет, заявила Захарова - РИА Новости, 16.02.2022

Подтверждающих возможности "вторжения" России фактов нет, заявила Захарова

Нет никаких фактов, которые подтверждали бы возможность вторжения России на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:49

2022-02-16T16:49

2022-02-16T16:51

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Нет никаких фактов, которые подтверждали бы возможность вторжения России на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет никаких фактов, которые бы говорили о каком-либо вторжении. Все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, - это дезинформация", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, за Россию и Украину о нападении говорят другие, Москва и Киев же это опровергают.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773061428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/peskov-1773110080.html

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игорь конашенков, дмитрий песков, владимир путин, киев, россия, москва, нато, в мире, мария захарова