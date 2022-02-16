Киев не планирует никакой агрессии, заявил министр обороны Украины
Министр обороны Украины Резников: Киев не планирует агрессии, в том числе в Донбассе
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников
КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких агрессивных действий, в том числе на Донбассе и в Крыму, никаких провокаций с украинской стороны не будет.
"Мы каждый день укрепляем нашу оборону, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни относительно Крыма и на других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий отпор", - сказал Резников в ходе телемарафона ко Дню единения и добавил, что Украина выступает за мир и за возвращение оккупированных территорий политико-дипломатическим путем.
Также он сообщил, что получил утренние сводки о ситуации в стране и отметил, что в них нет ничего необычного. "Последнее время меня как министра обороны очень часто спрашивают о российской угрозе, о войсках у наших границ, об их количестве, маневрах и намерениях. Я неоднократно говорил, что наша разведка все видит, что мы на постоянной связи с партнерами, что наши данные совпадают и что Украина готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередные сводки с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам и не имеют ничего неожиданного", - сказал Резников.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля днем единения. Указом предусматривается, что в этот день на сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят флаг Украины, а в 10.00 по местному времени будет исполнен гимн. Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будут проведены имиджевые мероприятия. Согласно указу Зеленского, день единения призван усилить "консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.