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Microsoft создала канал связи для властей Украины после кибератаки
Microsoft создала канал связи для властей Украины после кибератаки - РИА Новости, 16.02.2022
Microsoft создала канал связи для властей Украины после кибератаки
Microsoft создала безопасный канал связи для правительства Украины с целью обмена информацией после кибератаки на украинские правительственные сайты в январе,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:03
2022-02-16T10:09
в мире
технологии
олег николенко
дмитрий песков
киев
россия
москва
мид украины
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Microsoft создала безопасный канал связи для правительства Украины с целью обмена информацией после кибератаки на украинские правительственные сайты в январе, пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя компании.Как пишет издание со ссылкой на вице-президента Microsoft по вопросам безопасности и доверия клиентов Тома Берта, после атаки компания создала "безопасный канал связи для правительства Украины, чтобы регулярно обмениваться информацией, которая может быть полезна для правительства и критической инфраструктуры".В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.После атаки Microsoft заявила, что компьютерные системы ряда украинских правительственных учреждений были заражены вредоносным программным обеспечением (ПО), замаскированным под программы-вымогатели. Позднее государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что сотрудничает с Microsoft из-за кибератаки, отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1771988183.html
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в мире, технологии, олег николенко, дмитрий песков, киев, россия, москва, мид украины, нато, microsoft corporation
10:03 16.02.2022 (обновлено: 10:09 16.02.2022)
 
Microsoft создала канал связи для властей Украины после кибератаки

Washington Post: Microsoft создала канал связи для правительства Украины после кибератаки

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Microsoft создала безопасный канал связи для правительства Украины с целью обмена информацией после кибератаки на украинские правительственные сайты в январе, пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя компании.
Как пишет издание со ссылкой на вице-президента Microsoft по вопросам безопасности и доверия клиентов Тома Берта, после атаки компания создала "безопасный канал связи для правительства Украины, чтобы регулярно обмениваться информацией, которая может быть полезна для правительства и критической инфраструктуры".
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 06:52
СМИ: в США рассматривают санкции против России из-за "кибератак" на Украину
В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.
После атаки Microsoft заявила, что компьютерные системы ряда украинских правительственных учреждений были заражены вредоносным программным обеспечением (ПО), замаскированным под программы-вымогатели. Позднее государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что сотрудничает с Microsoft из-за кибератаки, отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 12:16
В МИД заявили, что не знают о возможном росте кибератак против России
 
В миреТехнологииОлег НиколенкоДмитрий ПесковКиевРоссияМоскваМИД УкраиныНАТОMicrosoft Corporation
 
 
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