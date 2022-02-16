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Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений
Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений - РИА Новости, 16.02.2022
Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений
Подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после маневров в Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:11
2022-02-16T10:36
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
южный военный округ
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после маневров в Крыму, сообщили в Минобороны."Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД (пункты постоянной дислокации. — Прим. ред.) после завершения плановых учений", — говорится в релизе.Бронетехнику — танки, БМП и самоходные артиллерийские установки — погрузили на специальные железнодорожные платформы. По прибытии машины подготовят к очередному этапу боевой учебы.О возвращении военных ЮВО в гарнизоны стало известно накануне. Ранее сообщалось, что в учениях задействовали усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проходили на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.Также вчера официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в места постоянной дислокации выдвинулись военные, которые принимали участие в совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость — 2022", стартовавших 10 февраля.Для заключительного этапа проверки сил реагирования Союзного государства в республике еще остаются войска Восточного военного округа и подразделения ВДВ, но после 20 февраля — по окончании учебной операции — они также вернутся в свои части.В завершающихся масштабных маневрах принимали участие почти все российские военные округа, флоты и ВДВ. Во вторник оборонное ведомство начало публиковать видеоролики о выводе техники с полигонов.В Москве и Минске неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.
https://ria.ru/20220216/razvedka-1773028854.html
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Эшелон с военной техникой ЮВО прошел по Крымскому мосту после завершения учений
Эшелон с военной техникой ЮВО прошел по Крымскому мосту после завершения учений
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, южный военный округ
09:11 16.02.2022 (обновлено: 10:36 16.02.2022)
 
Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений

Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост на пути в пункт дислокации после учений

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после маневров в Крыму, сообщили в Минобороны.
"Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД (пункты постоянной дислокации. — Прим. ред.) после завершения плановых учений", — говорится в релизе.
Бронетехнику — танки, БМП и самоходные артиллерийские установки — погрузили на специальные железнодорожные платформы. По прибытии машины подготовят к очередному этапу боевой учебы.
О возвращении военных ЮВО в гарнизоны стало известно накануне. Ранее сообщалось, что в учениях задействовали усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проходили на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Источник: НАТО пыталась вести разведку во время российских учений
Также вчера официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в места постоянной дислокации выдвинулись военные, которые принимали участие в совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость — 2022", стартовавших 10 февраля.
Для заключительного этапа проверки сил реагирования Союзного государства в республике еще остаются войска Восточного военного округа и подразделения ВДВ, но после 20 февраля — по окончании учебной операции — они также вернутся в свои части.
В завершающихся масштабных маневрах принимали участие почти все российские военные округа, флоты и ВДВ. Во вторник оборонное ведомство начало публиковать видеоролики о выводе техники с полигонов.
В Москве и Минске неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.
Боевые машины десанта во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 22:42Авторы
"Союзная решимость" есть, а "вторжения" так и нет
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияЮжный военный округ
 
 
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