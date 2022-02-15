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Военнослужащие ЮВО начали возвращаться из Крыма после плановых учений
Военнослужащие ЮВО начали возвращаться из Крыма после плановых учений - РИА Новости, 15.02.2022
Военнослужащие ЮВО начали возвращаться из Крыма после плановых учений
Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил во вторник журналистам... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:15
2022-02-15T13:15
безопасность
россия
южный военный округ
армия
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
республика дагестан
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Южный и Западный военные округа РФ, в целом, начали возвращение войск на базы после учений."Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - сказал Астафьев.Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия."Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок", - отметил Астафьев.Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений ЮВО. Учения проводились на территории 15 общевойсковых полигонов в зоне ответственности округа.
https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865308.html
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безопасность, россия, южный военный округ, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, республика дагестан, республика северная осетия - алания, вадим астафьев
13:15 15.02.2022
 
Военнослужащие ЮВО начали возвращаться из Крыма после плановых учений

Военные ЮВО начали возвращаться из Крыма в пункты постоянной дислокации после учений

© Минобороны РоссииВоенные учения в Крыму. Кадр видео
Военные учения в Крыму. Кадр видео
© Минобороны России
Военные учения в Крыму. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Южный и Западный военные округа РФ, в целом, начали возвращение войск на базы после учений.
Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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"Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - сказал Астафьев.
Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия.
"Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок", - отметил Астафьев.
Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений ЮВО. Учения проводились на территории 15 общевойсковых полигонов в зоне ответственности округа.
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БезопасностьРоссияЮжный военный округАрмияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымРеспублика ДагестанРеспублика Северная Осетия - АланияВадим Астафьев
 
 
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