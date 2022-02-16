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В Таиланд начали пускать туристов со "Спутником Лайт"

В Таиланд начали пускать туристов со "Спутником Лайт" - РИА Новости, 16.02.2022

В Таиланд начали пускать туристов со "Спутником Лайт"

Российские туристы, вакцинированные "Спутником Лайт", смогут въезжать в Таиланд по программе "песочниц" без прохождения карантина. Соответствующая информация... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:50

2022-02-16T11:50

2022-02-16T11:50

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БАНГКОК, 16 фев – РИА Новости. Российские туристы, вакцинированные "Спутником Лайт", смогут въезжать в Таиланд по программе "песочниц" без прохождения карантина. Соответствующая информация опубликована на сайте Департамента консульских дел.Опция для привитых одной дозой "Спутника Лайт", уже внесена в электронную систему ThailandPass. Ее можно выбрать только для бескарантинного въезда в страну по программе "туристических песочниц" — закрытых зон, на территории которых путешественник обязан находиться первые несколько дней пребывания в Таиланде, прежде чем получить полную свободу передвижения.Уточняется, что правила для привитых "Спутником Лайт" аналогичны условиям, которые предъявляются к вакцинированным "Спутником V" для въезда по программе "песочниц". Помимо сертификата об иммунизации, необходим отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до поездки, забронированный минимум на семь ночей отель, трансфер, а также оплаченные заранее еще два ПЦР-теста (первый – по прибытии, второй – на пятый-шестой день пребывания в Таиланде) и страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов.На другую схему бескарантинного въезда Test & Go, открытую для россиян с 1 февраля, разрешение на "Спутник Лайт" не распространяется. Для этой программы по-прежнему необходимы два укола "Спутник V".

https://ria.ru/20220111/tailand-1767209989.html

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новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", туристы, пцр-тест, туризм, карантин