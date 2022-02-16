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Время для политического урегулирования на Украине есть, считает Столтенберг
Время для политического урегулирования на Украине есть, считает Столтенберг - РИА Новости, 16.02.2022
Время для политического урегулирования на Украине есть, считает Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть время для политического урегулирования ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:08
2022-02-16T20:08
украина
нато
ситуация в днр и лнр
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть время для политического урегулирования ситуации вокруг Украины."Не поздно для России отойти от края конфликта и выбрать путь мира. НАТО направил письменное предложение России по вопросам прозрачности, снижения рисков и контроля над вооружениями. Мы пока не получили ответ, и я вновь обращаюсь к России с предложением вновь встретиться в формате Совета Россия-НАТО", - сообщил он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны Североатлантического блока.При этом он вновь отметил, что альянс не пойдет на компромиссы по ключевым принципам, включая право стран на присоединение к блоку.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220215/stoltenberg-1772944999.html
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украина, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, йенс столтенберг
20:08 16.02.2022
 
Время для политического урегулирования на Украине есть, считает Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: время для политического урегулирования кризиса на Украине есть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть время для политического урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Не поздно для России отойти от края конфликта и выбрать путь мира. НАТО направил письменное предложение России по вопросам прозрачности, снижения рисков и контроля над вооружениями. Мы пока не получили ответ, и я вновь обращаюсь к России с предложением вновь встретиться в формате Совета Россия-НАТО", - сообщил он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны Североатлантического блока.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 16:42
Говорить о позитиве в ситуации на Украине рано, заявил глава НАТО
При этом он вновь отметил, что альянс не пойдет на компромиссы по ключевым принципам, включая право стран на присоединение к блоку.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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