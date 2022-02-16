https://ria.ru/20220216/stoltenberg-1773189471.html

В МИД заявили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга

В МИД заявили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга - РИА Новости, 17.02.2022

В МИД заявили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву, его аргументы несерьезны, Россия хочет настоящего диалога, заявила официальный... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-16T18:16

2022-02-16T18:16

2022-02-17T05:23

йенс столтенберг

в мире

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву, его аргументы несерьезны, Россия хочет настоящего диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека о том, что НАТО не собирается отказываться от политики открытых дверей."Нас не интересуют — честно <...> могу сказать — вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще. Они уже нас больше не интересуют. Это не тот человек. чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры", — сказала она в ходе брифинга в среду.

https://ria.ru/20211222/nato-1764894890.html

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йенс столтенберг, в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова