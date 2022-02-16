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В МИД заявили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга
В МИД заявили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга - РИА Новости, 17.02.2022
В МИД заявили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву, его аргументы несерьезны, Россия хочет настоящего диалога, заявила официальный... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-16T18:16
2022-02-17T05:23
йенс столтенберг
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву, его аргументы несерьезны, Россия хочет настоящего диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека о том, что НАТО не собирается отказываться от политики открытых дверей."Нас не интересуют — честно &lt;...&gt; могу сказать — вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще. Они уже нас больше не интересуют. Это не тот человек. чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры", — сказала она в ходе брифинга в среду.
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йенс столтенберг, в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:16 16.02.2022 (обновлено: 05:23 17.02.2022)
 
В МИД заявили, что больше не интересуются заявлениями Столтенберга

Захарова заявила, что МИД России больше не интересуют заявления генсека НАТО Столтенберга

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву, его аргументы несерьезны, Россия хочет настоящего диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека о том, что НАТО не собирается отказываться от политики открытых дверей.
"Нас не интересуют — честно <...> могу сказать — вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще. Они уже нас больше не интересуют. Это не тот человек. чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры", — сказала она в ходе брифинга в среду.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:28
Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО
 
Йенс СтолтенбергВ миреРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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