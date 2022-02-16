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Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича
Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича - РИА Новости, 16.02.2022
Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича
Одна из возлюбленных Александра Стефановича Элина Зайцева рассказала о судьбе наследства экс-супруга Аллы Пугачевой. Модель отметила, что все имущество перешло... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:22
2022-02-16T16:22
2022-02-16T16:22
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Одна из возлюбленных Александра Стефановича Элина Зайцева рассказала о судьбе наследства экс-супруга Аллы Пугачевой. Модель отметила, что все имущество перешло матери режиссера Ядвиге Гиляровне.В интервью порталу Sobesednik она добавила, что Ядвига Гиляровна, в свою очередь, разделила наследство между родственниками.Также юрист высказала предположение, почему Примадонна никак не прокомментировала смерть своего экс-мужа. По словам Зайцевой, они "плохо расстались".Александр Стефанович скончался 13 июля 2021 года на 77-м году жизни.
https://ria.ru/20210716/pugacheva-1741538531.html
https://ria.ru/20211101/vovk-1757154868.html
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шоу-бизнес, александр стефанович, знаменитости
Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича
Стала известна судьба наследства экс-супруга Пугачевой Стефановича