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Шоубиз
https://ria.ru/20220216/stefanovich-1773135147.html
Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича
Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича - РИА Новости, 16.02.2022
Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича
Одна из возлюбленных Александра Стефановича Элина Зайцева рассказала о судьбе наследства экс-супруга Аллы Пугачевой. Модель отметила, что все имущество перешло... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:22
2022-02-16T16:22
шоубиз
шоу-бизнес
александр стефанович
знаменитости
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Одна из возлюбленных Александра Стефановича Элина Зайцева рассказала о судьбе наследства экс-супруга Аллы Пугачевой. Модель отметила, что все имущество перешло матери режиссера Ядвиге Гиляровне.В интервью порталу Sobesednik она добавила, что Ядвига Гиляровна, в свою очередь, разделила наследство между родственниками.Также юрист высказала предположение, почему Примадонна никак не прокомментировала смерть своего экс-мужа. По словам Зайцевой, они "плохо расстались".Александр Стефанович скончался 13 июля 2021 года на 77-м году жизни.
https://ria.ru/20210716/pugacheva-1741538531.html
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шоу-бизнес, александр стефанович, знаменитости
16:22 16.02.2022
 
Стала известна судьба наследства бывшего мужа Пугачевой Стефановича

Стала известна судьба наследства экс-супруга Пугачевой Стефановича

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковРежиссер Александр Стефанович
Режиссер Александр Стефанович - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Одна из возлюбленных Александра Стефановича Элина Зайцева рассказала о судьбе наследства экс-супруга Аллы Пугачевой. Модель отметила, что все имущество перешло матери режиссера Ядвиге Гиляровне.

"Так как в России не было составлено завещание, вся наследственная масса достается наследникам первой очереди. В данном случае это мама Александра Борисовича Ядвига Гиляровна. Возможно, завещание было составлено им за рубежом, предположительно во Франции. Но эта информация до российских нотариусов не дошла", – отметила Зайцева.

В интервью порталу Sobesednik она добавила, что Ядвига Гиляровна, в свою очередь, разделила наследство между родственниками.

"Александр любил родных, ценил и помогал им. Я была на ток-шоу и слышала мнение, что Стефанович не общался со своими родственниками. Неправда, Александр с ними дружил. Родные Александра – достойные питерские люди, истинные ленинградские интеллигенты. Для них он действительно старался", – заключила Элина.

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Также юрист высказала предположение, почему Примадонна никак не прокомментировала смерть своего экс-мужа. По словам Зайцевой, они "плохо расстались".

"Они плохо расстались. Когда мы с ним жили, я замечала, что его ранило то, что не Пугачеву называют бывшей женой Стефановича, а его величают бывшим мужем Пугачевой. По большому счету Александр Борисович говорил про Аллу только хорошее", – отметила Элина.

Александр Стефанович скончался 13 июля 2021 года на 77-м году жизни.
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