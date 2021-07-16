https://ria.ru/20210716/proschanie-1741497851.html

В Москве началось прощание с Александром Стефановичем

В Москве началось прощание с Александром Стефановичем - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве началось прощание с Александром Стефановичем

Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:16

2021-07-16T11:16

2021-07-16T11:19

культура

александр стефанович

коронавирус covid-19

дом кино

москва

мосфильм

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества, передает корреспондент РИА Новости.Режиссер, актер, сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни.В холле Дома кино установлен портрет Стефановича в окружении многочисленных венков, в том числе от Союза кинематографистов, друзей и соратников.Стефанович был сценаристом и режиссером, журналистом, фотографом и писателем. За свою жизнь он снял более 50 художественных и документальных фильмов. Среди них: "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Осенний блюз", "Кураж".Во время работы на "Мосфильме" Стефанович в соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы "Пена", "Вид на жительство" и первый отечественный мюзикл "Дорогой мальчик". В 2020 году режиссёр снял документальный фильм о Никите Михалкове – "Движение вверх".Считается, что именно Стефанович привел в кино Андрея Макаревича, Александра Розенбаума, Софию Ротару, Давида Тухманова. С 1977 по 1981 год сценарист был женат на певице Алле Пугачевой.

https://ria.ru/20210713/stefanovich-1741162714.html

москва

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александр стефанович, коронавирус covid-19, дом кино, москва, мосфильм