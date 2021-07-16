https://ria.ru/20210716/proschanie-1741497851.html
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем
Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:16
2021-07-16T11:16
2021-07-16T11:19
культура
александр стефанович
коронавирус covid-19
дом кино
москва
мосфильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741187597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05ebf29ffd427eb2e755b8c06138bb3c.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества, передает корреспондент РИА Новости.Режиссер, актер, сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни.В холле Дома кино установлен портрет Стефановича в окружении многочисленных венков, в том числе от Союза кинематографистов, друзей и соратников.Стефанович был сценаристом и режиссером, журналистом, фотографом и писателем. За свою жизнь он снял более 50 художественных и документальных фильмов. Среди них: "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Осенний блюз", "Кураж".Во время работы на "Мосфильме" Стефанович в соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы "Пена", "Вид на жительство" и первый отечественный мюзикл "Дорогой мальчик". В 2020 году режиссёр снял документальный фильм о Никите Михалкове – "Движение вверх".Считается, что именно Стефанович привел в кино Андрея Макаревича, Александра Розенбаума, Софию Ротару, Давида Тухманова. С 1977 по 1981 год сценарист был женат на певице Алле Пугачевой.
https://ria.ru/20210713/stefanovich-1741162714.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741187597_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59736c6df3049311336d7999aea3ce9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр стефанович, коронавирус covid-19, дом кино, москва, мосфильм
11:16 16.07.2021 (обновлено: 11:19 16.07.2021)
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем
В Центральном доме кинематографистов началось прощание с режиссером Александром Стефановичем
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем
началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества, передает корреспондент РИА Новости.
Режиссер, актер, сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни.
В холле Дома кино установлен портрет Стефановича в окружении многочисленных венков, в том числе от Союза кинематографистов, друзей и соратников.
Стефанович был сценаристом и режиссером, журналистом, фотографом и писателем. За свою жизнь он снял более 50 художественных и документальных фильмов. Среди них: "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Осенний блюз", "Кураж".
Во время работы на "Мосфильме" Стефанович в соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы "Пена", "Вид на жительство" и первый отечественный мюзикл "Дорогой мальчик". В 2020 году режиссёр снял документальный фильм о Никите Михалкове – "Движение вверх".
Считается, что именно Стефанович привел в кино Андрея Макаревича, Александра Розенбаума, Софию Ротару, Давида Тухманова. С 1977 по 1981 год сценарист был женат на певице Алле Пугачевой.