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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/proschanie-1741497851.html
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем
Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:16
2021-07-16T11:19
культура
александр стефанович
коронавирус covid-19
дом кино
москва
мосфильм
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества, передает корреспондент РИА Новости.Режиссер, актер, сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни.В холле Дома кино установлен портрет Стефановича в окружении многочисленных венков, в том числе от Союза кинематографистов, друзей и соратников.Стефанович был сценаристом и режиссером, журналистом, фотографом и писателем. За свою жизнь он снял более 50 художественных и документальных фильмов. Среди них: "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Осенний блюз", "Кураж".Во время работы на "Мосфильме" Стефанович в соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы "Пена", "Вид на жительство" и первый отечественный мюзикл "Дорогой мальчик". В 2020 году режиссёр снял документальный фильм о Никите Михалкове – "Движение вверх".Считается, что именно Стефанович привел в кино Андрея Макаревича, Александра Розенбаума, Софию Ротару, Давида Тухманова. С 1977 по 1981 год сценарист был женат на певице Алле Пугачевой.
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александр стефанович, коронавирус covid-19, дом кино, москва, мосфильм
11:16 16.07.2021 (обновлено: 11:19 16.07.2021)
 
В Москве началось прощание с Александром Стефановичем

В Центральном доме кинематографистов началось прощание с режиссером Александром Стефановичем

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПисатель и кинорежиссер Александр Стефанович
Писатель и кинорежиссер Александр Стефанович - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем началось в Москве в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества, передает корреспондент РИА Новости.
Режиссер, актер, сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался 13 июля на 77-м году жизни.
В холле Дома кино установлен портрет Стефановича в окружении многочисленных венков, в том числе от Союза кинематографистов, друзей и соратников.
Стефанович был сценаристом и режиссером, журналистом, фотографом и писателем. За свою жизнь он снял более 50 художественных и документальных фильмов. Среди них: "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Осенний блюз", "Кураж".
Во время работы на "Мосфильме" Стефанович в соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы "Пена", "Вид на жительство" и первый отечественный мюзикл "Дорогой мальчик". В 2020 году режиссёр снял документальный фильм о Никите Михалкове – "Движение вверх".
Считается, что именно Стефанович привел в кино Андрея Макаревича, Александра Розенбаума, Софию Ротару, Давида Тухманова. С 1977 по 1981 год сценарист был женат на певице Алле Пугачевой.
Режиссер, сценарист Александр Стефанович - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 22:41Культура
Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
 
КультураАлександр СтефановичКоронавирус COVID-19Дом киноМоскваМосфильм
 
 
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