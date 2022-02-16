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Стефанчук предложит СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы

Стефанчук предложит СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы - РИА Новости, 16.02.2022

Стефанчук предложит СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против депутатов Госдумы... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:59

2022-02-16T10:59

2022-02-16T11:20

ситуация в днр и лнр

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руслан стефанчук

россия

госдума рф

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, поддержавших решение о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик"Это не просто какой-то акт эскалации, это продолжение акта агрессии в отношении Украины, мы все должны это понимать. Соответственно, и весь мир, и Украина должны отвечать адекватно, одним из таких направлений может стать применение санкций в отношении каждого депутата Госдумы, который проголосовал за это решение. Как член СНБО я буду такое решение предлагать для украинского совета нацбезопасности", - заявил спикер журналистам в среду, его общение транслировали украинские телеканалы. По его словам, Киев будет также обращаться к западным партнерам, чтобы они также рассмотрели вопрос введения персональных санкций относительно каждого депутата Госдумы РФ.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировать обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, россия, госдума рф