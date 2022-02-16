Лондонские страховщики присвоили водам в Черном море высокую степень риска
Лондонское агентство LMA присвоило украинским водам в Черном море высокую степень риска
Черное море
ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Лондонское агентство морского страхования LMA во вторник добавило украинские и российские воды в Черном и Азовском морях в список районов с высоким уровнем риска, сообщают СМИ со ссылкой на циркуляр компании.
"Это было бы халатностью, если бы мы не предупредили рынок сейчас и не дали ему возможность отреагировать", - сообщил агентству Рейтер глава морского и авиационного отдела LMA Нил Робертс, который представляет интересы всех андеррайтинговых компаний.
По его словам, выпущенный циркуляр был "предупредительным уведомлением", направленным на то, чтобы страховщики и судовладельцы могли должным образом оценить свои риски "по мере их развития", поскольку предписания LMA влияют на решения андеррайтеров относительно страховых взносов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.