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Источник: НАТО пыталась вести разведку во время российских учений
Источник: НАТО пыталась вести разведку во время российских учений - РИА Новости, 16.02.2022
Источник: НАТО пыталась вести разведку во время российских учений
Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей во время маневров в Средиземном море, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:34
2022-02-16T15:12
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей во время маневров в Средиземном море, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, "в результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение".В учениях ВМФ в Средиземном море участвуют 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения. Также к маневрам привлекли свыше 30 летательных аппаратов ВКС России. Одна из задач — учебно-боевые упражнения российских кораблей и самолетов "по поражению корабельных группировок условного противника".Во вторник учения проинспектировал прибывший в Сирию министр обороны Сергей Шойгу.В Средиземном море сейчас присутствуют авианосные группы кораблей НАТО: авианосец ВМС США "Гарри Трумен", французский авианосец "Шарль де Голль", а также итальянский авианосец "Конт иди Кавур", сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.Ранее Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в российских водах в районе курильского острова Уруп. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Военному атташе США в Москве вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.
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россия, в мире, нато
03:34 16.02.2022 (обновлено: 15:12 16.02.2022)
 
Источник: НАТО пыталась вести разведку во время российских учений

Источник: фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей ВМФ России в Средиземном море

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей во время маневров в Средиземном море, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, "в результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение".
В учениях ВМФ в Средиземном море участвуют 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения. Также к маневрам привлекли свыше 30 летательных аппаратов ВКС России. Одна из задач — учебно-боевые упражнения российских кораблей и самолетов "по поражению корабельных группировок условного противника".
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В Средиземном море сейчас присутствуют авианосные группы кораблей НАТО: авианосец ВМС США "Гарри Трумен", французский авианосец "Шарль де Голль", а также итальянский авианосец "Конт иди Кавур", сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.
Ранее Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в российских водах в районе курильского острова Уруп. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
Военному атташе США в Москве вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.
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