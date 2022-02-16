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Ястржембский заявил, что Рашкин должен понести наказание
Ястржембский заявил, что Рашкин должен понести наказание - РИА Новости, 16.02.2022
Ястржембский заявил, что Рашкин должен понести наказание
Бывший помощник президента РФ Сергей Ястржембский, известный своим увлечением охотой, считает, что депутат Госдумы Валерий Рашкин должен понести наказание по... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:43
2022-02-16T08:43
дело о незаконной охоте с участием рашкина
сергей ястржембский
россия
саратовская область
общество
кпрф
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РИМ, 16 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший помощник президента РФ Сергей Ястржембский, известный своим увлечением охотой, считает, что депутат Госдумы Валерий Рашкин должен понести наказание по делу о незаконном отстреле животных."Охота и браконьерство – два совершенно антагонистических понятия. Первое, что надо делать, я считаю, что сами охотники должны в своей среде, по крайней мере, прибегнуть к крайне жесткому осуждению тех людей, которые занимаются браконьерством", - заявил Ястржембский РИА Новости.В Риме бывший политический деятель представил свой документальный фильм "Надежды выстрел". Показ ленты прошел в Русском доме - Российском центре науки и культуры. Автор фильма объясняет, как ответственное отношение к охоте может способствовать сохранению хрупкого мира дикой природы, а также помочь в развитии бедных стран и поддержать коренное население самых разных регионов."Такие люди (браконьеры) должны лишаться охотничьего билета, и это прерогатива охотничьих организаций. Для этого нужно воссоздать систему выдачи билетов. К этому мы идем, тогда бы охотники сами разбирались с этими людьми. Но в случае причинения ими большого ущерба, конечно же, это должно быть дело правоохранительных органов с дальнейшей передачей дела в суд. Мы ожидаем, что дело Рашкина закончится соответствующим образом. Он должен понести наказание", - сказал Ястржембский.По его словам, в последние годы российское законодательство приняло достаточно серьезные поправки по ужесточению наказания за браконьерство, что стало правильным направлением в борьбе с незаконной охотой."Это зло. Неотвратимость наказания за браконьерство должна быть понятна всем", - сказал Ястржембский.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
https://ria.ru/20220209/rashkin-1771833532.html
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дело о незаконной охоте с участием рашкина, сергей ястржембский, россия, саратовская область, общество, кпрф
08:43 16.02.2022
 
Ястржембский заявил, что Рашкин должен понести наказание

Экс-помощник президента Ястржембский: Рашкин должен понести наказание за браконьерство

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
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РИМ, 16 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший помощник президента РФ Сергей Ястржембский, известный своим увлечением охотой, считает, что депутат Госдумы Валерий Рашкин должен понести наказание по делу о незаконном отстреле животных.
"Охота и браконьерство – два совершенно антагонистических понятия. Первое, что надо делать, я считаю, что сами охотники должны в своей среде, по крайней мере, прибегнуть к крайне жесткому осуждению тех людей, которые занимаются браконьерством", - заявил Ястржембский РИА Новости.
В Риме бывший политический деятель представил свой документальный фильм "Надежды выстрел". Показ ленты прошел в Русском доме - Российском центре науки и культуры. Автор фильма объясняет, как ответственное отношение к охоте может способствовать сохранению хрупкого мира дикой природы, а также помочь в развитии бедных стран и поддержать коренное население самых разных регионов.
"Такие люди (браконьеры) должны лишаться охотничьего билета, и это прерогатива охотничьих организаций. Для этого нужно воссоздать систему выдачи билетов. К этому мы идем, тогда бы охотники сами разбирались с этими людьми. Но в случае причинения ими большого ущерба, конечно же, это должно быть дело правоохранительных органов с дальнейшей передачей дела в суд. Мы ожидаем, что дело Рашкина закончится соответствующим образом. Он должен понести наказание", - сказал Ястржембский.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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По его словам, в последние годы российское законодательство приняло достаточно серьезные поправки по ужесточению наказания за браконьерство, что стало правильным направлением в борьбе с незаконной охотой.
"Это зло. Неотвратимость наказания за браконьерство должна быть понятна всем", - сказал Ястржембский.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:54
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить
 
Дело о незаконной охоте с участием РашкинаСергей ЯстржембскийРоссияСаратовская областьОбществоКПРФ
 
 
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