https://ria.ru/20220216/puteshestviya-1773106145.html

Назван самый популярный регион для бронирования отдыха по программе кешбэка

Назван самый популярный регион для бронирования отдыха по программе кешбэка - РИА Новости, 16.02.2022

Назван самый популярный регион для бронирования отдыха по программе кешбэка

Краснодарский край стал самым востребованным местом у туристов, бронирующих отдых по программе кешбэка, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:35

2022-02-16T19:35

2022-02-16T19:35

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туризм

новости - туризм

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астрахань

кешбэк

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Краснодарский край стал самым востребованным местом у туристов, бронирующих отдых по программе кешбэка, сообщает Ostrovok.ru.Аналитики компании подвели итоги первого месяца инициативы и выяснили, что путешественники зарезервировали отели в 211 российских городах. Четверть покупок (24 процента) пришлось на долю Краснодарского края. Москва — на втором месте, туда планируют съездить 23 процента пользователей, в Санкт-Петербург — девять процентов.В десятку наиболее востребованных вошли также Крым, Калининградская, Московская, Нижегородская, Самарская области, Ставропольский край и Татарстан. Как правило, туристы совершают бронирование за 20 дней до заезда.Самое дорогое размещение – в гостиницах на горнолыжных курортах: в Красной Поляне (четыре дня за 60 тысяч рублей), в Терсколе (четыре ночи за 34 тысячи рублей) и на Шерегеше (три ночи за 30 тысяч рублей).Самый низкий средний чек зафиксирован в отелях Владимира (2,8 тысячи рублей за две ночи), Рязани (пять тысяч рублей за две ночи), Махачкалы (5,2 тысячи рублей за две ночи), Астрахани (5,7 тысячи рублей за две ночи).Программа туристического кешбэка стартовала 18 января 2022 года. В рамках акции держатели карт "Мир" могут получить возврат в размере 20 процентов от стоимости туров и размещения в гостинице, но не более 20 тысяч рублей. Программа продлится до 12 апреля, в путешествие при этом надо отправиться до 30 апреля.

https://ria.ru/20220125/keshbek-1769477256.html

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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астрахань

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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