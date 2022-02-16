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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220216/puteshestviya-1773106145.html
Назван самый популярный регион для бронирования отдыха по программе кешбэка
Назван самый популярный регион для бронирования отдыха по программе кешбэка - РИА Новости, 16.02.2022
Назван самый популярный регион для бронирования отдыха по программе кешбэка
Краснодарский край стал самым востребованным местом у туристов, бронирующих отдых по программе кешбэка, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:35
2022-02-16T19:35
туризм
туризм
новости - туризм
самарская область
москва
астрахань
кешбэк
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Краснодарский край стал самым востребованным местом у туристов, бронирующих отдых по программе кешбэка, сообщает Ostrovok.ru.Аналитики компании подвели итоги первого месяца инициативы и выяснили, что путешественники зарезервировали отели в 211 российских городах. Четверть покупок (24 процента) пришлось на долю Краснодарского края. Москва — на втором месте, туда планируют съездить 23 процента пользователей, в Санкт-Петербург — девять процентов.В десятку наиболее востребованных вошли также Крым, Калининградская, Московская, Нижегородская, Самарская области, Ставропольский край и Татарстан. Как правило, туристы совершают бронирование за 20 дней до заезда.Самое дорогое размещение – в гостиницах на горнолыжных курортах: в Красной Поляне (четыре дня за 60 тысяч рублей), в Терсколе (четыре ночи за 34 тысячи рублей) и на Шерегеше (три ночи за 30 тысяч рублей).Самый низкий средний чек зафиксирован в отелях Владимира (2,8 тысячи рублей за две ночи), Рязани (пять тысяч рублей за две ночи), Махачкалы (5,2 тысячи рублей за две ночи), Астрахани (5,7 тысячи рублей за две ночи).Программа туристического кешбэка стартовала 18 января 2022 года. В рамках акции держатели карт "Мир" могут получить возврат в размере 20 процентов от стоимости туров и размещения в гостинице, но не более 20 тысяч рублей. Программа продлится до 12 апреля, в путешествие при этом надо отправиться до 30 апреля.
https://ria.ru/20220125/keshbek-1769477256.html
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
самарская область
москва
астрахань
санкт-петербург
сочи
махачкала
рязань
владимир
красная поляна
республика крым
ставропольский край
нижегородская область
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краснодарский край
республика татарстан (татарстан)
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туризм, новости - туризм, самарская область, москва, астрахань, кешбэк, санкт-петербург, сочи, махачкала, рязань, владимир, красная поляна, республика крым, ставропольский край, нижегородская область, калининград, краснодарский край, республика татарстан (татарстан)
19:35 16.02.2022
 
Назван самый популярный регион для бронирования отдыха по программе кешбэка

Ostrovok.ru: Краснодарский край — самый популярный регион для отдыха по программе кешбэка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский Кремль
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Краснодарский край стал самым востребованным местом у туристов, бронирующих отдых по программе кешбэка, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании подвели итоги первого месяца инициативы и выяснили, что путешественники зарезервировали отели в 211 российских городах.
Четверть покупок (24 процента) пришлось на долю Краснодарского края. Москва — на втором месте, туда планируют съездить 23 процента пользователей, в Санкт-Петербург — девять процентов.
В десятку наиболее востребованных вошли также Крым, Калининградская, Московская, Нижегородская, Самарская области, Ставропольский край и Татарстан. Как правило, туристы совершают бронирование за 20 дней до заезда.
Самое дорогое размещение – в гостиницах на горнолыжных курортах: в Красной Поляне (четыре дня за 60 тысяч рублей), в Терсколе (четыре ночи за 34 тысячи рублей) и на Шерегеше (три ночи за 30 тысяч рублей).
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Программа туристического кешбэка стартовала 18 января 2022 года. В рамках акции держатели карт "Мир" могут получить возврат в размере 20 процентов от стоимости туров и размещения в гостинице, но не более 20 тысяч рублей. Программа продлится до 12 апреля, в путешествие при этом надо отправиться до 30 апреля.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСамарская областьМоскваАстраханьКешбэкСанкт-ПетербургСочиМахачкалаРязаньВладимирКрасная ПолянаРеспублика КрымСтавропольский крайНижегородская областьКалининградКраснодарский крайРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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