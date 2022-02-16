https://ria.ru/20220216/potok-1773103101.html

"Северный поток — 2" стабилизирует газовый рынок Европы, заявил Новак

"Северный поток — 2" стабилизирует газовый рынок Европы, заявил Новак - РИА Новости, 16.02.2022

"Северный поток — 2" стабилизирует газовый рынок Европы, заявил Новак

Скорейший запуск "Северного потока — 2" уже сегодня может способствовать стабилизации рынка газа Европы, а также снижению выбросов CO2, считает вице-премьер РФ... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:20

2022-02-16T13:20

2022-02-16T13:20

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природный газ

экология

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Скорейший запуск "Северного потока — 2" уже сегодня может способствовать стабилизации рынка газа Европы, а также снижению выбросов CO2, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Уже сегодня способствовать стабилизации газового рынка Европы может скорейший запуск "Северного потока — 2". Отмечу, что использование, например, 55 миллиардов кубометров газа из "Северного потока — 2" для производства электроэнергии вместо угля позволит ЕС снизить общий объем выбросов СО2 на 14%, что соответствует годовому объему выбросов примерно 30 миллионов среднестатистических автомобилей", - написал он в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом - "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила в Германии "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.

https://ria.ru/20220215/borrel-1772920464.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-02-16T13:20 true PT1M46S

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в мире, экономика, россия, европа, газпром, северный поток — 2, природный газ, экология, германия