https://ria.ru/20220216/pobeda-1773215321.html

Путин одержал победу над Западом по всем фронтам

The Telegraph: Путин одержал победу и обнажил слабые точки Запада - РИА Новости, 17.02.2022

Путин одержал победу над Западом по всем фронтам

Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-16T20:32

2022-02-16T20:32

2022-02-17T02:27

политика

северный поток — 2

россия

сша

нато

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757268269_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_ee55e1a71a183b8a435c6273cf5edc58.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.По словам обозревателей, глава российского государства продемонстрировал слабые точки западного мира. Брюссель хотел играть важную роль на внешнеполитической арене, но ему показали, что его претензии не обоснованы, пишут авторы.Европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь воинственной риторикой, сетуют британские журналисты.Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а "Северный поток — 2" готов к поставкам газа для Европы.В последние несколько месяцев западные СМИ активно публикуют статьи о подготовке Россией "наступления" на Киев. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, отмечая, что их используют в качестве предлога для стягивания воинских подразделений НАТО к границам страны.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".

https://ria.ru/20220216/gnev-1773174429.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, северный поток — 2, россия, сша, нато, украина, владимир путин