Путин одержал победу над Западом по всем фронтам

20:32 16.02.2022 (обновлено: 02:27 17.02.2022)
The Telegraph: Путин одержал победу и обнажил слабые точки Запада
The Telegraph: президент России Путин победил Запад, показав его слабые места
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
По словам обозревателей, глава российского государства продемонстрировал слабые точки западного мира. Брюссель хотел играть важную роль на внешнеполитической арене, но ему показали, что его претензии не обоснованы, пишут авторы.
"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", — отмечается в материале.
Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а "Северный поток — 2" готов к поставкам газа для Европы.
В последние несколько месяцев западные СМИ активно публикуют статьи о подготовке Россией "наступления" на Киев. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, отмечая, что их используют в качестве предлога для стягивания воинских подразделений НАТО к границам страны.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".