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Путин одержал победу над Западом по всем фронтам
The Telegraph: Путин одержал победу и обнажил слабые точки Запада - РИА Новости, 17.02.2022
Путин одержал победу над Западом по всем фронтам
Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-16T20:32
2022-02-17T02:27
политика
северный поток — 2
россия
сша
нато
украина
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.По словам обозревателей, глава российского государства продемонстрировал слабые точки западного мира. Брюссель хотел играть важную роль на внешнеполитической арене, но ему показали, что его претензии не обоснованы, пишут авторы.Европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь воинственной риторикой, сетуют британские журналисты.Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а "Северный поток — 2" готов к поставкам газа для Европы.В последние несколько месяцев западные СМИ активно публикуют статьи о подготовке Россией "наступления" на Киев. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, отмечая, что их используют в качестве предлога для стягивания воинских подразделений НАТО к границам страны.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
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политика, северный поток — 2, россия, сша, нато, украина, владимир путин
20:32 16.02.2022 (обновлено: 02:27 17.02.2022)
 
The Telegraph: Путин одержал победу и обнажил слабые точки Запада

The Telegraph: президент России Путин победил Запад, показав его слабые места

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
По словам обозревателей, глава российского государства продемонстрировал слабые точки западного мира. Брюссель хотел играть важную роль на внешнеполитической арене, но ему показали, что его претензии не обоснованы, пишут авторы.
Европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь воинственной риторикой, сетуют британские журналисты.
"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", — отмечается в материале.
Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а "Северный поток — 2" готов к поставкам газа для Европы.
В последние несколько месяцев западные СМИ активно публикуют статьи о подготовке Россией "наступления" на Киев. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, отмечая, что их используют в качестве предлога для стягивания воинских подразделений НАТО к границам страны.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 17:15
Daily Mail: Запад разгневает Россию, если стянет войска к ее рубежам
 
ПолитикаСеверный поток — 2РоссияСШАНАТОУкраинаВладимир Путин
 
 
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