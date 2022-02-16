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В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым
В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым - РИА Новости, 16.02.2022
В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым
Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предполагающие штрафы за нарушения правил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:59
2022-02-16T14:59
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предполагающие штрафы за нарушения правил пользования метро, в частности, за хождение босиком и без одежды, ношение зловонной одежды и запуск беспилотников."Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений", - сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, представляя законопроект.Документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде или провозит плохо пахнущую ручную кладь.Разведение костров, использование пиротехнических устройств будет наказываться штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей.Попрошайничество в метро повлечет штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. За передвижение по метрополитену на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых досках и коньках, лыжах, использование беспилотных летательных аппаратов будет наложен штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей. Спуск на пути, самостоятельное доставание упавших на рельсы предметов влечет наложение штрафа на эту же сумму.Аналогичный штраф последует за задержку отправления поезда, подключение к электрическим сетям метро без разрешения, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.Также предполагается штрафовать за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных мероприятий в вагонах и на объектах инфраструктуры метро без письменного разрешения перевозчика. Сумма штрафа составит от одной тысячи до трех тысяч рублей.За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 33 депутата, против - 16.
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общество, санкт-петербург
14:59 16.02.2022
 
В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым

В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым и без обуви

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в метро Санкт-Петербурга
Девушка в метро Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушка в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предполагающие штрафы за нарушения правил пользования метро, в частности, за хождение босиком и без одежды, ношение зловонной одежды и запуск беспилотников.
"Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений", - сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, представляя законопроект.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 09:38
В Новосибирске оштрафовали участников "голого заезда" на капоте "Волги"
Документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде или провозит плохо пахнущую ручную кладь.
Разведение костров, использование пиротехнических устройств будет наказываться штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
Попрошайничество в метро повлечет штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. За передвижение по метрополитену на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых досках и коньках, лыжах, использование беспилотных летательных аппаратов будет наложен штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей. Спуск на пути, самостоятельное доставание упавших на рельсы предметов влечет наложение штрафа на эту же сумму.
Аналогичный штраф последует за задержку отправления поезда, подключение к электрическим сетям метро без разрешения, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.
Также предполагается штрафовать за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных мероприятий в вагонах и на объектах инфраструктуры метро без письменного разрешения перевозчика. Сумма штрафа составит от одной тысячи до трех тысяч рублей.
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 33 депутата, против - 16.
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