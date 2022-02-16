https://ria.ru/20220216/peterburg-1773131017.html

В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым

В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым - РИА Новости, 16.02.2022

В Петербурге могут ввести штрафы за проезд в метро голым

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предполагающие штрафы за нарушения правил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:59

2022-02-16T14:59

2022-02-16T14:59

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", предполагающие штрафы за нарушения правил пользования метро, в частности, за хождение босиком и без одежды, ношение зловонной одежды и запуск беспилотников."Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений", - сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, представляя законопроект.Документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей для тех, кто спустился в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде или провозит плохо пахнущую ручную кладь.Разведение костров, использование пиротехнических устройств будет наказываться штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей.Попрошайничество в метро повлечет штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. За передвижение по метрополитену на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых досках и коньках, лыжах, использование беспилотных летательных аппаратов будет наложен штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей. Спуск на пути, самостоятельное доставание упавших на рельсы предметов влечет наложение штрафа на эту же сумму.Аналогичный штраф последует за задержку отправления поезда, подключение к электрическим сетям метро без разрешения, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.Также предполагается штрафовать за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных мероприятий в вагонах и на объектах инфраструктуры метро без письменного разрешения перевозчика. Сумма штрафа составит от одной тысячи до трех тысяч рублей.За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 33 депутата, против - 16.

https://ria.ru/20220207/novosibirsk-1771409004.html

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общество, санкт-петербург