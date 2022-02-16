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Президент Германии призвал не вести переговоры на языке оружия
Президент Германии призвал не вести переговоры на языке оружия - РИА Новости, 16.02.2022
Президент Германии призвал не вести переговоры на языке оружия
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который находится с визитом в Латвии, считает, что России и странам Запада не нужно говорить на языке оружия. РИА Новости, 16.02.2022
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россия
украина
в мире
германия
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РИГА, 16 фев - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который находится с визитом в Латвии, считает, что России и странам Запада не нужно говорить на языке оружия.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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россия, украина, в мире, германия
02:21 16.02.2022
 
Президент Германии призвал не вести переговоры на языке оружия

Президент Германии Штайнмайер призвал не вести переговоры на языке оружия

© REUTERS / Hannibal HanschkeПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
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РИГА, 16 фев - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который находится с визитом в Латвии, считает, что России и странам Запада не нужно говорить на языке оружия.
"Единственный успешный путь – это серьезные переговоры, а не язык оружия. Нам необходима выдержка и терпение. Если Россия хочет идти на переговоры, то мы должны получить четкие и заслуживающие доверия сигналы, которые подтверждали бы деэскалацию, поскольку сейчас у западных границ России находится большое количество вооруженных сил", - сказал Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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