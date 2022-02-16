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Дочь экс-президента Казахстана по-прежнему не появляется в парламенте

Дочь экс-президента Казахстана по-прежнему не появляется в парламенте - РИА Новости, 16.02.2022

Дочь экс-президента Казахстана по-прежнему не появляется в парламенте

Старшая дочь экс-президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева во вторник вновь не явилась на пленарное заседание палаты, РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T07:11

2022-02-16T07:11

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НУР-СУЛТАН, 16 фев - РИА Новости. Старшая дочь экс-президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Дарига Назарбаева во вторник вновь не явилась на пленарное заседание палаты, передает корреспондент РИА Новости.Назарбаева с начала января не присутствует на заседаниях палаты в связи с реабилитацией после перенесенного коронавируса.Ранее ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" Айдос Сарым заявил, что Назарбаева должна сложить полномочия. На вопрос журналистов о том, почему дочери экс-президента следует это сделать, он ответил, что январские события в Казахстане связаны "с ее фамилией" и "есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, во всем мире политически это достигается через отставки".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.Назарбаев 18 января впервые обратился к казахстанцам с начала массовых беспорядков и заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".

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