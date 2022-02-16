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Пациенты с "омикроном" могут попасть в реанимацию, заявил Мурашко

Пациенты с "омикроном" могут попасть в реанимацию, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.02.2022

Пациенты с "омикроном" могут попасть в реанимацию, заявил Мурашко

Пациенты с коронавирусом, вызванным как штаммом "дельта", так и "омикроном" могут попасть в реанимацию, поэтому необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:56

2022-02-16T16:56

2022-02-16T17:01

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пациенты с коронавирусом, вызванным как штаммом "дельта", так и "омикроном" могут попасть в реанимацию, поэтому необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что у пациентов со штаммом "дельта" заболевание протекает тяжелее."Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма "омикрон" также, с учетом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важным, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания", - сказал министр.

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