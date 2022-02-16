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Толстого переизбрали главой делегации в ПА ОБСЕ
Толстого переизбрали главой делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2022
Толстого переизбрали главой делегации в ПА ОБСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавит делегацию Федерального собрания в ПА ОБСЕ, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:01
2022-02-16T16:01
2022-02-16T16:01
политика
петр толстой
владимир джабаров
совет федерации рф
госдума рф
обсе
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавит делегацию Федерального собрания в ПА ОБСЕ, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Состоялось организационное заседание нового состава делегации Федерального собрания в ПА ОБСЕ. Руководителем делегации вновь избран заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, заместителем Владимир Джабаров (руководитель делегации от Совета Федерации)", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ближайшая сессия ПА ОБСЕ состоится 24-25 февраля в режиме видео-конференц-связи.
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политика, петр толстой, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, обсе
Толстого переизбрали главой делегации в ПА ОБСЕ
Вице-спикера Госдумы Толстого переизбрали главой делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ