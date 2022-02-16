https://ria.ru/20220216/obse-1773147952.html

Толстого переизбрали главой делегации в ПА ОБСЕ

Толстого переизбрали главой делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2022

Толстого переизбрали главой делегации в ПА ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавит делегацию Федерального собрания в ПА ОБСЕ, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:01

2022-02-16T16:01

2022-02-16T16:01

политика

петр толстой

владимир джабаров

совет федерации рф

госдума рф

обсе

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавит делегацию Федерального собрания в ПА ОБСЕ, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Состоялось организационное заседание нового состава делегации Федерального собрания в ПА ОБСЕ. Руководителем делегации вновь избран заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, заместителем Владимир Джабаров (руководитель делегации от Совета Федерации)", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ближайшая сессия ПА ОБСЕ состоится 24-25 февраля в режиме видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20210706/obse-1740175487.html

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политика, петр толстой, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, обсе