https://ria.ru/20220216/nato-1773201691.html

НАТО рассмотрит размещение боевых групп в Восточной Европе

НАТО рассмотрит размещение боевых групп в Восточной Европе - РИА Новости, 16.02.2022

НАТО рассмотрит размещение боевых групп в Восточной Европе

Главы Минобороны стран НАТО рассмотрят вопрос размещения новых боевых групп в Восточной Европе, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив, что никаких... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:02

2022-02-16T19:02

2022-02-16T20:26

нато

черное море

в мире

йенс столтенберг

восточная европа

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Главы Минобороны стран НАТО рассмотрят вопрос размещения новых боевых групп в Восточной Европе, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив, что никаких окончательных решений по этому поводу пока не принималось.По его словам, такие группы могут разместить в регионе Черного моря. Военные командующие альянса проработают детали в течение нескольких недель, указал Столтенберг."Нет никакой уверенности относительно того, что произойдет в ближайшие дни и недели. Но если они (русские. — Прим. ред.) применят силу, то цена будет высокой, будут приняты санкции. Мы оказали поддержку армии Украины, которая лучше подготовлена и лучше вооружена, лучше управляется, чем в 2014 году", — заявил он.Как добавил Столтенберг, НАТО готова усилить присутствие в регионе, "даже если Россия не применит силу".Переговоры с НАТО и украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос об отказе от продвижения альянса в восточном направлении.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220216/stoltenberg-1773189471.html

черное море

восточная европа

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нато, черное море, в мире, йенс столтенберг, восточная европа