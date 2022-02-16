https://ria.ru/20220216/nato-1773174848.html

МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью

МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью - РИА Новости, 16.02.2022

МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью

Аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе, в том числе для размещения боевых групп в Румынии - чушь, Россия ни на кого не нападает, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:36

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

нато

румыния

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе, в том числе для размещения боевых групп в Румынии - чушь, Россия ни на кого не нападает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря."Милитаризация Черноморского региона – давняя задумка НАТО. Намерен альянс превратить этот действительно мирный регион сотрудничества в исключительно арену для геополитических баталий, соперничества… Военное наращивание Североатлантический блок обосновывает как всегда мифологической российской угрозой. Я так понимаю, что и эта истерика последних недель тоже с этим связана, говорят о том, что якобы присутствие российских сил вблизи украинской границы заставляет альянс обороняться. Это чушь невозможнейшая", - сказала она на брифинге в среду."Россия странам НАТО не угрожает, нападать на них не собирается, равно как и не только на них, но и на другие страны. Мы проводим миролюбивую политику, мы выступаем за сохранение мира, мир - это одна из главных ценностей для нашей страны, особенно на территории нашей страны", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220216/deeskalatsiya-1773097189.html

румыния

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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато, румыния