17:16 16.02.2022 (обновлено: 17:36 16.02.2022)
МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью
Представитель МИД Захарова назвала аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе, в том числе для размещения боевых групп в Румынии - чушь, Россия ни на кого не нападает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря.
"Милитаризация Черноморского региона – давняя задумка НАТО. Намерен альянс превратить этот действительно мирный регион сотрудничества в исключительно арену для геополитических баталий, соперничества… Военное наращивание Североатлантический блок обосновывает как всегда мифологической российской угрозой. Я так понимаю, что и эта истерика последних недель тоже с этим связана, говорят о том, что якобы присутствие российских сил вблизи украинской границы заставляет альянс обороняться. Это чушь невозможнейшая", - сказала она на брифинге в среду.
"Россия странам НАТО не угрожает, нападать на них не собирается, равно как и не только на них, но и на другие страны. Мы проводим миролюбивую политику, мы выступаем за сохранение мира, мир - это одна из главных ценностей для нашей страны, особенно на территории нашей страны", - подчеркнула она.