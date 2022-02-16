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МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью
МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью - РИА Новости, 16.02.2022
МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью
Аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе, в том числе для размещения боевых групп в Румынии - чушь, Россия ни на кого не нападает, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:16
2022-02-16T17:36
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
нато
румыния
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе, в том числе для размещения боевых групп в Румынии - чушь, Россия ни на кого не нападает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря."Милитаризация Черноморского региона – давняя задумка НАТО. Намерен альянс превратить этот действительно мирный регион сотрудничества в исключительно арену для геополитических баталий, соперничества… Военное наращивание Североатлантический блок обосновывает как всегда мифологической российской угрозой. Я так понимаю, что и эта истерика последних недель тоже с этим связана, говорят о том, что якобы присутствие российских сил вблизи украинской границы заставляет альянс обороняться. Это чушь невозможнейшая", - сказала она на брифинге в среду."Россия странам НАТО не угрожает, нападать на них не собирается, равно как и не только на них, но и на другие страны. Мы проводим миролюбивую политику, мы выступаем за сохранение мира, мир - это одна из главных ценностей для нашей страны, особенно на территории нашей страны", - подчеркнула она.
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато, румыния
17:16 16.02.2022 (обновлено: 17:36 16.02.2022)
 
МИД назвал аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью

Представитель МИД Захарова назвала аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе чушью

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Аргументы НАТО для усиления в Восточной Европе, в том числе для размещения боевых групп в Румынии - чушь, Россия ни на кого не нападает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря.
"Милитаризация Черноморского региона – давняя задумка НАТО. Намерен альянс превратить этот действительно мирный регион сотрудничества в исключительно арену для геополитических баталий, соперничества… Военное наращивание Североатлантический блок обосновывает как всегда мифологической российской угрозой. Я так понимаю, что и эта истерика последних недель тоже с этим связана, говорят о том, что якобы присутствие российских сил вблизи украинской границы заставляет альянс обороняться. Это чушь невозможнейшая", - сказала она на брифинге в среду.
"Россия странам НАТО не угрожает, нападать на них не собирается, равно как и не только на них, но и на другие страны. Мы проводим миролюбивую политику, мы выступаем за сохранение мира, мир - это одна из главных ценностей для нашей страны, особенно на территории нашей страны", - подчеркнула она.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
12:53
НАТО не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваНАТОРумыния
 
 
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