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Песков прокомментировал слова об отсутствии доказательств отвода войск
Песков прокомментировал слова об отсутствии доказательств отвода войск - РИА Новости, 16.02.2022
Песков прокомментировал слова об отсутствии доказательств отвода войск
У НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос про заявления... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:59
2022-02-16T12:59
2022-02-16T12:59
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. У НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос про заявления НАТО, что там не видят признаков деэскалации на границе с Украиной, а видят только увеличение российских войск на границе с Украиной."Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО. Это, наверняка, не дает возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию... Проблемы присутствуют. Проблемы имеются в системе оценки ситуации", - заявил Песков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс "видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий , но при этом "пока не видит деэскалацию (вокруг Украины - ред.) на земле".
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато
Песков прокомментировал слова об отсутствии доказательств отвода войск
Пресс-секретарь Песков о словах о доказательствах отвода войск: у НАТО проблемы с оценкой