12:12 16.02.2022 (обновлено: 12:21 16.02.2022)
Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать диалог с Россией
Генсек Столтенберг: НАТО ждет ответ России на идеи по безопасности и готова к диалогу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. НАТО ждет ответ России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом двухдневного заседания глав минобороны блока.
"Мы слышим вызывающие определенный оптимизм сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий. Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу", - сказал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.