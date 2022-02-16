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Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать диалог с Россией

Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 16.02.2022

Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать диалог с Россией

НАТО ждет ответ России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:12

2022-02-16T12:12

2022-02-16T12:21

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. НАТО ждет ответ России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом двухдневного заседания глав минобороны блока."Мы слышим вызывающие определенный оптимизм сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий. Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу", - сказал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована.

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в мире, нато, йенс столтенберг, россия