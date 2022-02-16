https://ria.ru/20220216/nalog-1773105089.html

Минцифры опровергло сообщения о планах ввести налог на игровые платформы

Минцифры опровергло сообщения о планах ввести налог на игровые платформы - РИА Новости, 16.02.2022

Минцифры опровергло сообщения о планах ввести налог на игровые платформы

Вводить налог или сбор с международных игровых платформ в России не планируется, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:26

2022-02-16T13:26

2022-02-16T13:42

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

технологии

максим паршин

россия

оэср

налоги

игры

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вводить налог или сбор с международных игровых платформ в России не планируется, сообщило Минцифры РФ.В среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и кабмине сообщила, что в России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ для поддержки патриотических игр."Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений", - заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, чьи слова приводит пресс-служба.Министерство отмечает, что второй пакет мер поддержки IT-отрасли предусматривает подготовку предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю. Ожидается, что это повысит привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и способствует развитию сегмента разработки видеоигр."Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220212/kontrol-1772451673.html

https://ria.ru/20210716/tank-1741625409.html

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, максим паршин, россия, оэср, налоги, игры, компьютерные игры