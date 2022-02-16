https://ria.ru/20220216/microsoft-1773115395.html

Microsoft показала крупное обновление Windows 11

Microsoft показала крупное обновление Windows 11 - РИА Новости, 16.02.2022

Microsoft показала крупное обновление Windows 11

Через несколько месяцев после выхода Windows 11 Microsoft выпустила первое крупное обновление для ОС, о чем сообщается в официальном блоге корпорации. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:03

2022-02-16T14:03

2022-02-16T14:03

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Через несколько месяцев после выхода Windows 11 Microsoft выпустила первое крупное обновление для ОС, о чем сообщается в официальном блоге корпорации.Обновление принесет множество функций, заявленных на презентации, но не попавших в релизную версию Windows 11. Наиболее ожидаемой станет поддержка запуска Android-приложений в среде ОС. Для загрузки мобильного софта и игр предлагается использовать магазин Amazon Appstore. Функция пока будет доступна только пользователям из США, но для энтузиастов остается обходной путь с установкой APK-файлов.Изменения коснулись панели задач — время и дата теперь доступны для нескольких мониторов, виджет погоды снова в панели, а опция управления звуком доступна для вызовов Microsoft Teams. Встроенный "Блокнот" получил современный дизайн с поддержкой темного режима. Приложение Media Player придет на смену Groove Music и станет стандартным средством воспроизведения аудио и видео.В Microsoft обещают, что обновление в ближайшее время станет доступно всем пользователям Windows 11. Загрузить его можно через встроенный сервис Windows Update. А уже осенью 2022-го ожидается второй крупный апдейт под кодовым названием Sun Valley 2.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation, windows, google android