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Наука
https://ria.ru/20220216/microsoft-1773115395.html
Microsoft показала крупное обновление Windows 11
Microsoft показала крупное обновление Windows 11 - РИА Новости, 16.02.2022
Microsoft показала крупное обновление Windows 11
Через несколько месяцев после выхода Windows 11 Microsoft выпустила первое крупное обновление для ОС, о чем сообщается в официальном блоге корпорации. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:03
2022-02-16T14:03
наука
технологии
microsoft corporation
windows
google android
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Через несколько месяцев после выхода Windows 11 Microsoft выпустила первое крупное обновление для ОС, о чем сообщается в официальном блоге корпорации.Обновление принесет множество функций, заявленных на презентации, но не попавших в релизную версию Windows 11. Наиболее ожидаемой станет поддержка запуска Android-приложений в среде ОС. Для загрузки мобильного софта и игр предлагается использовать магазин Amazon Appstore. Функция пока будет доступна только пользователям из США, но для энтузиастов остается обходной путь с установкой APK-файлов.Изменения коснулись панели задач — время и дата теперь доступны для нескольких мониторов, виджет погоды снова в панели, а опция управления звуком доступна для вызовов Microsoft Teams. Встроенный "Блокнот" получил современный дизайн с поддержкой темного режима. Приложение Media Player придет на смену Groove Music и станет стандартным средством воспроизведения аудио и видео.В Microsoft обещают, что обновление в ближайшее время станет доступно всем пользователям Windows 11. Загрузить его можно через встроенный сервис Windows Update. А уже осенью 2022-го ожидается второй крупный апдейт под кодовым названием Sun Valley 2.
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технологии, microsoft corporation, windows, google android
14:03 16.02.2022
 

Microsoft показала крупное обновление Windows 11

© MicrosoftMicrosoft Windows 11
Microsoft Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Через несколько месяцев после выхода Windows 11 Microsoft выпустила первое крупное обновление для ОС, о чем сообщается в официальном блоге корпорации.
Обновление принесет множество функций, заявленных на презентации, но не попавших в релизную версию Windows 11. Наиболее ожидаемой станет поддержка запуска Android-приложений в среде ОС. Для загрузки мобильного софта и игр предлагается использовать магазин Amazon Appstore. Функция пока будет доступна только пользователям из США, но для энтузиастов остается обходной путь с установкой APK-файлов.
Изменения коснулись панели задач — время и дата теперь доступны для нескольких мониторов, виджет погоды снова в панели, а опция управления звуком доступна для вызовов Microsoft Teams. Встроенный "Блокнот" получил современный дизайн с поддержкой темного режима. Приложение Media Player придет на смену Groove Music и станет стандартным средством воспроизведения аудио и видео.
В Microsoft обещают, что обновление в ближайшее время станет доступно всем пользователям Windows 11. Загрузить его можно через встроенный сервис Windows Update. А уже осенью 2022-го ожидается второй крупный апдейт под кодовым названием Sun Valley 2.
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Пора переходить: как установить новую Windows 11 и что из этого получится
 
НаукаТехнологииMicrosoft CorporationWindowsGoogle Android
 
 
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