https://ria.ru/20220216/metro-1773061192.html

В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик

В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик - РИА Новости, 16.02.2022

В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик

Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:51

2022-02-16T10:51

2022-02-16T10:51

происшествия

санкт-петербург

гуп "петербургский метрополитен"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО "Метрострой Северной Столицы"."Инцидент произошел в строящейся шахте станции метро "Путиловская" вечером 15 февраля. При проведении плановых работ на 8430-й шахте произошел несчастный случай, в результате падения с высоты восьми метров погиб проходчик четвертого разряда Дмитрий Ярош", - сказал собеседник агентства.По его словам, родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь. Проводится внутреннее расследование, организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании.

https://ria.ru/20220211/metro-1772290607.html

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происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"