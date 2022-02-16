Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/metro-1773061192.html
В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик
В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик - РИА Новости, 16.02.2022
В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик
Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:51
2022-02-16T10:51
происшествия
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_0:78:3040:1788_1920x0_80_0_0_274cff89d712d036d7780bdc8ae39f61.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО "Метрострой Северной Столицы"."Инцидент произошел в строящейся шахте станции метро "Путиловская" вечером 15 февраля. При проведении плановых работ на 8430-й шахте произошел несчастный случай, в результате падения с высоты восьми метров погиб проходчик четвертого разряда Дмитрий Ярош", - сказал собеседник агентства.По его словам, родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь. Проводится внутреннее расследование, организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании.
https://ria.ru/20220211/metro-1772290607.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_edfa4a04706f749893bbf84176c87dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"
10:51 16.02.2022
 
В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик

Проходчик погиб в шахте строящейся станции петербургского метро "Путиловская"

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Знак Петербургского метрополитена
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО "Метрострой Северной Столицы".
"Инцидент произошел в строящейся шахте станции метро "Путиловская" вечером 15 февраля. При проведении плановых работ на 8430-й шахте произошел несчастный случай, в результате падения с высоты восьми метров погиб проходчик четвертого разряда Дмитрий Ярош", - сказал собеседник агентства.
По его словам, родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь. Проводится внутреннее расследование, организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании.
Жительница Минска входит на станцию метро - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 14:39
В Минске на строительстве станции метро рабочего засыпало грунтом
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургГУП "Петербургский метрополитен"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала