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В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик
В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик - РИА Новости, 16.02.2022
В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик
Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:51
2022-02-16T10:51
2022-02-16T10:51
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО "Метрострой Северной Столицы"."Инцидент произошел в строящейся шахте станции метро "Путиловская" вечером 15 февраля. При проведении плановых работ на 8430-й шахте произошел несчастный случай, в результате падения с высоты восьми метров погиб проходчик четвертого разряда Дмитрий Ярош", - сказал собеседник агентства.По его словам, родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь. Проводится внутреннее расследование, организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании.
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происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"
В Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб проходчик
Проходчик погиб в шахте строящейся станции петербургского метро "Путиловская"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Проходчик погиб, упав с высоты восьми метров в шахте строящейся станции метро "Путиловская" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы АО "Метрострой Северной Столицы".
"Инцидент произошел в строящейся шахте станции метро "Путиловская" вечером 15 февраля. При проведении плановых работ на 8430-й шахте произошел несчастный случай, в результате падения с высоты восьми метров погиб проходчик четвертого разряда Дмитрий Ярош", - сказал собеседник агентства.
По его словам, родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь. Проводится внутреннее расследование, организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании.