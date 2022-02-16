https://ria.ru/20220216/master-plan-1773072737.html

Дегтярев рассказал о разработке мастер-плана Советской Гавани

Дегтярев рассказал о разработке мастер-плана Советской Гавани - РИА Новости, 16.02.2022

Дегтярев рассказал о разработке мастер-плана Советской Гавани

Мастер-план Советской Гавани, вошедшего в проект реновации Хабаровского края вместе с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, будут разрабатывать специалисты с... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:31

2022-02-16T11:31

2022-02-16T11:31

хабаровский край

амурский район

николаевский район

советская гавань

общество

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 16 фев - РИА Новости. Мастер-план Советской Гавани, вошедшего в проект реновации Хабаровского края вместе с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, будут разрабатывать специалисты с большим опытом аналогичной работы, заявил в среду губернатор Михаил Дегтярев.По поручению главы государства необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тысяч человек. Планы будут разрабатывать для 25 населенных пунктов. В регионе под глобальную реновацию попадают сразу три: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. В первую очередь власти возьмутся за преображение краевого центра. В январе мэр города Сергей Кравчук отчитался, что уже выбраны несколько площадок для застройки. В этом году территории, отведенные под развитие, выставят на аукцион. Реновация начнется с центральной части города. В начале февраля по мастер-плану Хабаровска уже заключено соглашение с государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ."Создание мастер-плана реновации Советской Гавани обсудил сегодня с главой района (Юрием Бухряковым - ред.). По поручению президента России Владимира Владимировича Путина реализуется масштабный проект по обновлению дальневосточных городов. Поэтому для разработки стратегического документа привлечем специалистов с большим опытом аналогичной работы", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что отдельно проговорили с Бухряковым о перспективах аэропорта Май-Гатка. Принципиальные решения о реконструкции авиаузла уже приняты, уточнил глава региона. "Мы достигли договоренности с министерством обороны России. Правительство края совместно с федеральным минтрансом приведет в порядок ВПП. И в ближайшие годы здесь не только появятся отремонтированные полоса и здание аэропорта, но и станут выполняться регулярные авиарейсы на современных вместительных самолетах", - пояснил губернатор.На встрече были затронуты и вопросы здравоохранения района. Готовится концессионное соглашение на строительство просторного современного лечебного учреждения в Советско-Гаванском районе, заверил Дегтярев. Ранее, в декабре прошлого года, губернатор рассказал в интервью РИА Новости, что ЦРБ Совгавани располагается более чем в 20 помещениях, "часть из которых просто не соответствует стандартам". В этом году, сообщал глава края, власти завершат работы по выделению участка, будет разработан проект. Начало строительства запланировано на 2023 год.Отдельное внимание на встрече было уделено реализации на территории района нацпроектов, федеральных и региональных программ. На улучшение состояния социального и экономического блоков оказывает влияние реализация стратегических инвестпроектов. Так, пять предприятий работают здесь в режиме Свободного порта. Их проекты направлены на заготовку и переработку древесины, строительство транспортно-перегрузочного комплекса и оборудования плавучего причала для судов маломерного рыбопромыслового флота. Общий объем инвестиций – 8 миллиардов рублей.Еще одна возможность улучшить окружающее пространство – это участие в программе "1000 дворов на Дальнем Востоке". В нее попали сразу 13 дворовых территорий Советской Гавани. На благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" только в прошлом году из средств краевого бюджета было выделено 40 миллионов рублей, на которые были отремонтированы дворы и общественные места, среди них - набережная в рабочем поселке Майский. В текущем году работы в этом направлении будут продолжены.Губернатор активно встречается с главами районов, с начала года это уже пятое рабочее совещание. Личные беседы состоялись в том числе с руководителем Амурского района Павлом Боровлевым, с главой Николаевского района Анатолием Леоновым, с главой Солнечного муниципального района Виктором Старковым и руководителем Хабаровского муниципального района Александром Яцем.

https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html

https://ria.ru/20220126/gok-1769543905.html

https://ria.ru/20220117/gazifikatsiya-1768160723.html

амурский район

николаевский район

советская гавань

хабаровский край

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амурский район, николаевский район, советская гавань, общество, хабаровский край, михаил дегтярев