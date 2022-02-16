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Ленинградская область
https://ria.ru/20220216/lenoblast-1773162391.html
В Ленобласти приступило к работе новое производство ЛКМ
В Ленобласти приступило к работе новое производство ЛКМ - РИА Новости, 16.02.2022
В Ленобласти приступило к работе новое производство ЛКМ
Завершено строительство и перенос основных производственных мощностей холдинговой компании "Пигмент" из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, в церемонии... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:45
2022-02-16T16:45
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Завершено строительство и перенос основных производственных мощностей холдинговой компании "Пигмент" из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, в церемонии открытия нового производства принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его словам, для региона важно, что это новое современное производство сохраняет лучшие традиции завода советского времени ― собственные научные исследования и лаборатории, производство красок и материалов, продолжается сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями в судостроительном и оборонном комплексе."Важно, что предприятие уже видит перспективы развития", ― сказал Дрозденко.Объем инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленинградской области составил более 2 миллиардов рублей. На производстве созданы 240 рабочих мест. Помощь в реализации проекта оказывало Агентство экономического развития Ленинградской области.Как уточнили в областной администрации, мощность производственного комплекса, в составе которого завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн продукции в год. Там будут производить порошковые лакокрасочные материалы, алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы."Продукция производства востребована практически во всех сферах: судостроение и судоремонт, строительство, нефтяная и газовая промышленность, комбинаты черной и цветной металлургии, транспорт, машино- и приборостроение, производство бытовой техники, аэрокосмический, оборонный комплексы и другие. Среди потребителей – крупнейшие российские предприятия "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Нефтяная компания "Лукойл", "НК "Роснефть", "Татнефть", "Компания Сухой" и другие",— уточнили в обладминистрации.
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александр дрозденко
16:45 16.02.2022
 

В Ленобласти приступило к работе новое производство ЛКМ

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Завершено строительство и перенос основных производственных мощностей холдинговой компании "Пигмент" из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, в церемонии открытия нового производства принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, для региона важно, что это новое современное производство сохраняет лучшие традиции завода советского времени ― собственные научные исследования и лаборатории, производство красок и материалов, продолжается сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями в судостроительном и оборонном комплексе.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
12:31Ленинградская область
Ленобласть направила в 2021 году 22,5 млрд рублей на соцзащиту
"Важно, что предприятие уже видит перспективы развития", ― сказал Дрозденко.
Объем инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленинградской области составил более 2 миллиардов рублей. На производстве созданы 240 рабочих мест. Помощь в реализации проекта оказывало Агентство экономического развития Ленинградской области.
Как уточнили в областной администрации, мощность производственного комплекса, в составе которого завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн продукции в год. Там будут производить порошковые лакокрасочные материалы, алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы.
"Продукция производства востребована практически во всех сферах: судостроение и судоремонт, строительство, нефтяная и газовая промышленность, комбинаты черной и цветной металлургии, транспорт, машино- и приборостроение, производство бытовой техники, аэрокосмический, оборонный комплексы и другие. Среди потребителей – крупнейшие российские предприятия "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Нефтяная компания "Лукойл", "НК "Роснефть", "Татнефть", "Компания Сухой" и другие",— уточнили в обладминистрации.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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