https://ria.ru/20220216/lenoblast-1773162391.html

В Ленобласти приступило к работе новое производство ЛКМ

В Ленобласти приступило к работе новое производство ЛКМ - РИА Новости, 16.02.2022

В Ленобласти приступило к работе новое производство ЛКМ

Завершено строительство и перенос основных производственных мощностей холдинговой компании "Пигмент" из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, в церемонии... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:45

2022-02-16T16:45

2022-02-16T16:45

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Завершено строительство и перенос основных производственных мощностей холдинговой компании "Пигмент" из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, в церемонии открытия нового производства принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его словам, для региона важно, что это новое современное производство сохраняет лучшие традиции завода советского времени ― собственные научные исследования и лаборатории, производство красок и материалов, продолжается сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями в судостроительном и оборонном комплексе."Важно, что предприятие уже видит перспективы развития", ― сказал Дрозденко.Объем инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленинградской области составил более 2 миллиардов рублей. На производстве созданы 240 рабочих мест. Помощь в реализации проекта оказывало Агентство экономического развития Ленинградской области.Как уточнили в областной администрации, мощность производственного комплекса, в составе которого завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн продукции в год. Там будут производить порошковые лакокрасочные материалы, алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы."Продукция производства востребована практически во всех сферах: судостроение и судоремонт, строительство, нефтяная и газовая промышленность, комбинаты черной и цветной металлургии, транспорт, машино- и приборостроение, производство бытовой техники, аэрокосмический, оборонный комплексы и другие. Среди потребителей – крупнейшие российские предприятия "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Нефтяная компания "Лукойл", "НК "Роснефть", "Татнефть", "Компания Сухой" и другие",— уточнили в обладминистрации.

https://ria.ru/20220216/sotszaschita-1773090115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр дрозденко