Сноуден усомнился в достоверности сообщений о "вторжении" на Украину
Сноуден предположил, что голословные заявления могут провоцировать кризис вокруг Украины
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сомневается в достоверности сообщений о предполагаемом "вторжении" РФ на Украину и предполагает, что заявления без доказательств могут провоцировать эскалацию кризиса.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения во вторник днем, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Я хочу, чтобы конфликт на Украине прекратился, и, честно говоря, я думаю, что все разумные люди разделяют эту позицию. Вопрос... заключается в том, уменьшают ли усиленные официальные заявления, сделанные без доказательств, враждебные действия или на самом деле провоцируют их", - написал Сноуден в Twitter.
По словам Сноудена, источник его скептицизма в том, что "разведка США (снова) делала действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств".
"Итак... Если никто не появится на вторжении, запланированном Байденом на завтрашнее утро... я не говорю, что ваш журналистский авторитет был использован в рамках одной из тех кампаний по дезинформации, о которых вы любите писать, но вы должны, по крайней мере, рассмотреть такую возможность", - отметил Сноуден.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.