https://ria.ru/20220216/kozlovskiy-1773108594.html

Козловский показал подросшую дочь от Зуевой

Козловский показал подросшую дочь от Зуевой - РИА Новости, 16.02.2022

Козловский показал подросшую дочь от Зуевой

Данила Козловский показал в социальных сетях подросшую дочь. Девочке исполнилось два года. На снимках Ода Валентина гуляет с отцом, задувает свечи на торте,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:50

2022-02-16T14:50

2022-02-16T14:50

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данила Козловский показал в социальных сетях подросшую дочь. Девочке исполнилось два года. На снимках Ода Валентина гуляет с отцом, задувает свечи на торте, разбирает подарки и позирует около окна.Поклонники умилились фотографиям.Девочка родилась, когда Данила был в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Пара рассталась: сейчас малышка вместе с матерью живет в США.Козловский отмечал, что поступил с Ольгой "гадко".Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них стало известно в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".

https://ria.ru/20211207/teaser-1762551794.html

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знаменитости, данила козловский, шоу-бизнес, стиль жизни, дети