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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220216/kozlovskiy-1773108594.html
Козловский показал подросшую дочь от Зуевой
Козловский показал подросшую дочь от Зуевой - РИА Новости, 16.02.2022
Козловский показал подросшую дочь от Зуевой
Данила Козловский показал в социальных сетях подросшую дочь. Девочке исполнилось два года. На снимках Ода Валентина гуляет с отцом, задувает свечи на торте,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:50
2022-02-16T14:50
шоубиз
знаменитости
данила козловский
шоу-бизнес
стиль жизни
дети
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данила Козловский показал в социальных сетях подросшую дочь. Девочке исполнилось два года. На снимках Ода Валентина гуляет с отцом, задувает свечи на торте, разбирает подарки и позирует около окна.Поклонники умилились фотографиям.Девочка родилась, когда Данила был в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Пара рассталась: сейчас малышка вместе с матерью живет в США.Козловский отмечал, что поступил с Ольгой "гадко".Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них стало известно в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".
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знаменитости, данила козловский, шоу-бизнес, стиль жизни, дети
14:50 16.02.2022
 
Козловский показал подросшую дочь от Зуевой

Козловский показал подросшую дочь Оду Валентину от Зуевой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данила Козловский показал в социальных сетях подросшую дочь. Девочке исполнилось два года. На снимках Ода Валентина гуляет с отцом, задувает свечи на торте, разбирает подарки и позирует около окна.
Поклонники умилились фотографиям.

"Как быстро растут детки", "Счастья малышке и богатырского здоровья", "Невозможно оторваться от этих щечек", – написали в комментариях.

Девочка родилась, когда Данила был в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Пара рассталась: сейчас малышка вместе с матерью живет в США.
Козловский отмечал, что поступил с Ольгой "гадко".
"Мы расстались, — рассказывал актер. — Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к ней. Я бы даже сказал, гадко".
Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них стало известно в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".
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ШоубизЗнаменитостиДанила КозловскийШоу-бизнесСтиль жизниДети
 
 
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