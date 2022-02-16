Козловский показал подросшую дочь от Зуевой
Козловский показал подросшую дочь Оду Валентину от Зуевой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Данила Козловский показал в социальных сетях подросшую дочь. Девочке исполнилось два года. На снимках Ода Валентина гуляет с отцом, задувает свечи на торте, разбирает подарки и позирует около окна.
Поклонники умилились фотографиям.
"Как быстро растут детки", "Счастья малышке и богатырского здоровья", "Невозможно оторваться от этих щечек", – написали в комментариях.
Девочка родилась, когда Данила был в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Пара рассталась: сейчас малышка вместе с матерью живет в США.
Козловский отмечал, что поступил с Ольгой "гадко".
"Мы расстались, — рассказывал актер. — Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к ней. Я бы даже сказал, гадко".
Козловский и Зуева познакомились в 2014 году. Как о паре о них стало известно в 2015-м, когда Данила и Ольга вместе появились на премьере фильма "Духless-2".
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