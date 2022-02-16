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https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773167601.html
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса - РИА Новости, 16.02.2022
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса
"Омикрон"-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:58
2022-02-16T17:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анна попова
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Омикрон"-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президиума координационного совета при правительстве при борьбе с коронавирусом."Омикрон" сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых, выявляемых вариантов возбудителя и в 85 субъектах, Чукотский регион также попадает в эти 85, 22 случая подтверждённых, полностью вызванных вариантов "омикрон" также зарегистрированы на Чукотке", - сказала Попова.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, чукотка
16:58 16.02.2022 (обновлено: 17:33 16.02.2022)
 
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса

Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов коронавируса в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Омикрон"-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президиума координационного совета при правительстве при борьбе с коронавирусом.
"Омикрон" сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых, выявляемых вариантов возбудителя и в 85 субъектах, Чукотский регион также попадает в эти 85, 22 случая подтверждённых, полностью вызванных вариантов "омикрон" также зарегистрированы на Чукотке", - сказала Попова.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Анна ПоповаКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссияЧукотка
 
 
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