https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773167601.html
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса - РИА Новости, 16.02.2022
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса
"Омикрон"-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:58
2022-02-16T16:58
2022-02-16T17:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анна попова
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770844091_0:331:3051:2047_1920x0_80_0_0_18f4ee5d03185ab95bfb53540c5d0987.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Омикрон"-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президиума координационного совета при правительстве при борьбе с коронавирусом."Омикрон" сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых, выявляемых вариантов возбудителя и в 85 субъектах, Чукотский регион также попадает в эти 85, 22 случая подтверждённых, полностью вызванных вариантов "омикрон" также зарегистрированы на Чукотке", - сказала Попова.
https://ria.ru/20220216/vospalenie-1773029819.html
россия
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770844091_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_8a0bac19bc07b0783062881a08960e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, чукотка
16:58 16.02.2022 (обновлено: 17:33 16.02.2022)
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса
Попова: "омикрон" составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов коронавируса в России