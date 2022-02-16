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Религия
https://ria.ru/20220216/kapellany-1773184246.html
Военный раввин рассказал о главной проблеме капелланов в российской армии
Военный раввин рассказал о главной проблеме капелланов в российской армии - РИА Новости, 16.02.2022
Военный раввин рассказал о главной проблеме капелланов в российской армии
Главный военный раввин России Аарон Гуревич поддержал инициативу члена рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова об увеличении... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:54
2022-02-16T17:54
религия
альбир крганов
россия
франция
сша
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Главный военный раввин России Аарон Гуревич поддержал инициативу члена рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова об увеличении размера денежного довольствия священнослужителям в армии, по его мнению, изменение их статуса назрело давно.Ранее Гаврилов заявил РИА Новости, что необходимо "поднять размера денежного довольствия военных священников, а также оказания помощи многодетным семьям военных священников, например, в случае потери кормильца", также нужно урегулировать их правовой статус."Изменение статуса армейских священнослужителей действительно назрело. Есть масса проблем социального характера, юридического, правового. Денежное содержание очень низкое, люди не имеют званий, за которые начисляются дополнительные деньги, они оформляются как гражданский персонал. Если какие-то военные действия, то священнослужители не внесены в штатное расписание мобилизующихся, их пребывание в боевых порядках не регламентируется никакими документами вообще", - рассказал Гуревич.Он отметил, что раввины в израильской армии имеют звание, носят форму, получают соответствующее денежное обеспечение, так же как в Голландии, Франции, Америке и других странах, капелланы носят форму, участвуют во всех конфликтах, выезжают в горячие точки."Священнослужителям нужны достойные условия работы, полный социальный пакет, все, чем располагают военные., При наших огромных военных бюджетах не способствовать созданию условий для работы по духовной части - это определенный просчет", - сказал Гуревич.Он отметил, что в главном военно-политическом управлении есть понимание, что нужно создавать соответствующую структуру, чтобы не было двойного подчинения, чтобы священники в армии "служили охотно и не бегали между приходом и казармой"."Армия у нас многоконфессиональная"В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов обратил внимание на многоконфессиональный характер армии. "Предложение Сергея Гаврилова вести более слаженную работу, я считаю, что это во благо. Но нужно учитывать, что у нас армия не мононациональная, не монорелигиозная. У нас многонациональное государство, и представители многих религий служат в армии. Хотелось бы, чтобы на это обращалось внимание, чтобы военнослужащие имели бы возможность свои религиозные потребности отправлять", - сказал РИА Новости муфтий.Глава ДСМР отметил, что в некоторых военных частях созданы молельные комнаты как для православных, так и для мусульман.
https://ria.ru/20220216/svyaschenniki-1773068599.html
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альбир крганов, россия, франция, сша
17:54 16.02.2022
 

Военный раввин рассказал о главной проблеме капелланов в российской армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРаввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Главный военный раввин России Аарон Гуревич поддержал инициативу члена рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова об увеличении размера денежного довольствия священнослужителям в армии, по его мнению, изменение их статуса назрело давно.
Ранее Гаврилов заявил РИА Новости, что необходимо "поднять размера денежного довольствия военных священников, а также оказания помощи многодетным семьям военных священников, например, в случае потери кормильца", также нужно урегулировать их правовой статус.
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"Изменение статуса армейских священнослужителей действительно назрело. Есть масса проблем социального характера, юридического, правового. Денежное содержание очень низкое, люди не имеют званий, за которые начисляются дополнительные деньги, они оформляются как гражданский персонал. Если какие-то военные действия, то священнослужители не внесены в штатное расписание мобилизующихся, их пребывание в боевых порядках не регламентируется никакими документами вообще", - рассказал Гуревич.
Он отметил, что раввины в израильской армии имеют звание, носят форму, получают соответствующее денежное обеспечение, так же как в Голландии, Франции, Америке и других странах, капелланы носят форму, участвуют во всех конфликтах, выезжают в горячие точки.
"Священнослужителям нужны достойные условия работы, полный социальный пакет, все, чем располагают военные., При наших огромных военных бюджетах не способствовать созданию условий для работы по духовной части - это определенный просчет", - сказал Гуревич.
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"Армия у нас многоконфессиональная"

В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов обратил внимание на многоконфессиональный характер армии.
"Предложение Сергея Гаврилова вести более слаженную работу, я считаю, что это во благо. Но нужно учитывать, что у нас армия не мононациональная, не монорелигиозная. У нас многонациональное государство, и представители многих религий служат в армии. Хотелось бы, чтобы на это обращалось внимание, чтобы военнослужащие имели бы возможность свои религиозные потребности отправлять", - сказал РИА Новости муфтий.

Глава ДСМР отметил, что в некоторых военных частях созданы молельные комнаты как для православных, так и для мусульман.
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