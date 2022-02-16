https://ria.ru/20220216/isteriya-1773093837.html

Песков предложил набраться терпения по поводу истерии о "вторжении" России

Песков предложил набраться терпения по поводу истерии о "вторжении" России - РИА Новости, 16.02.2022

Песков предложил набраться терпения по поводу истерии о "вторжении" России

В Кремле считают, что характер течения истерии на Западе по поводу российских "вторжений" показывает, что до кульминации пока далеко, и призывают британские СМИ РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:42

2022-02-16T12:42

2022-02-16T12:42

дмитрий песков

россия

в мире

украина

донбасс

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что характер течения истерии на Западе по поводу российских "вторжений" показывает, что до кульминации пока далеко, и призывают британские СМИ хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но очень важно все-таки, чтобы представители западных средств массовой информации, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось", - добавил Песков.Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что это время является "наиболее вероятным" и что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. Утром в среду Sun отредактировал на сайте свою статью, точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".Американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщало о начавшемся "вторжении" РФ на Украину, написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле отмечали, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773061428.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773060168.html

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дмитрий песков, россия, в мире, украина, донбасс