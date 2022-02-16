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Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19
Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19
Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T06:21
2022-02-16T06:21
2022-02-16T07:50
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, россия
06:21 16.02.2022 (обновлено: 07:50 16.02.2022)
Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19
Глава Центра Гамалеи Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" от COVID-19