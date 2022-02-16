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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/issledovanie-1773032143.html
Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19
Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19
Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T06:21
2022-02-16T07:50
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
россия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, россия
06:21 16.02.2022 (обновлено: 07:50 16.02.2022)
 
Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19

Глава Центра Гамалеи Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение", - сказал Гинцбург.
Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.
Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
02:10Распространение коронавируса
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