https://ria.ru/20220216/issledovanie-1773032143.html

Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19

Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Гинцбург анонсировал испытания "коктейля из антител" для лечения COVID-19

Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T06:21

2022-02-16T06:21

2022-02-16T07:50

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

россия

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758231842_0:263:2606:1729_1920x0_80_0_0_06c520e662843b7658e176412f8c5b9d.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".

https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, россия