https://ria.ru/20220216/imena-1773080852.html

Названы самые популярные имена новорожденных в Москве в 2021 году

Названы самые популярные имена новорожденных в Москве в 2021 году - РИА Новости, 16.02.2022

Названы самые популярные имена новорожденных в Москве в 2021 году

Имена Лев и Ева вошли в пятерку самых популярных детских имен по Москве в прошлом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Управления ЗАГС. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:02

2022-02-16T12:02

2022-02-16T12:02

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Имена Лев и Ева вошли в пятерку самых популярных детских имен по Москве в прошлом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Управления ЗАГС."Имена Ева и Лев стали еще популярнее и вошли в топ-5. Евами назвали более 1600 девочек, имя Лев дали более 1700 мальчикам. По сравнению с прошлым годом родители выбирали такие имена детям на 10% чаще. В 2020 году имя Лев находилось на седьмом месте, а сейчас занимает четвертую позицию. Имя Ева обошло по популярности Елизавету и Анастасию", - рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.Она также отметила, что мальчиков на 23% чаще стали называть Миронами, а девочек почти на 35% - Есениями.Среди женских имен примерно на 20% популярнее стали Эмилия, Диана, Мия, Аделина, Оливия и Аврора. Эти имена входят в топ-50 по Москве. Среди мальчиков на 10% стало больше Арсениев, Богданов, Евгениев, Робертов, Савелиев и Леонов.Тем не менее в пресс-службе уточнили, что для маленьких москвичек самыми популярными именами остаются София, или Софья (так назвали 2940 новорожденных в Москве в прошлом году), Мария (2171), Анна (2138), Алиса (1871), завершает пятерку имя Ева (1638)."Самым популярным мужским именем по-прежнему остается Александр - 2532 (ребенка зарегистрировано в 2021 году - ред.). Так чаще всего называют мальчиков в Москве последние 20 лет. В пятерку популярных мужских имен также вошли Михаил - 2373, Максим - 2305, Лев - 1735, Артем - 1722 и Марк- 1722", - говорится в сообщении."В Москве в 2021 году родилось 13 мальчиков, которых назвали Марс, одна девочка Марселина, три Зевса, маленькая москвичка Апполония, три Космоса и один Люций. Пять мальчиков назвали именем Август, а четырем девочкам дали имя Августина. Шести мальчикам дали имя Север и одной девочке - имя Северин. Среди мужских имен встретились Енисей - пять детей, Алтай - двое, и девочка Нева - три", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12 мальчиков назвали именем главного героя культовой "Поттерианы" - Гарри, а шесть мальчиков назвали именем знаменитого футболиста Месси - Лионель.Также среди необычных женских имен встретились Земфира и Лолита, Мэри, Тереза, Мальвина, Фрейя, Дельфина, Космея, Ариэль, Медея, Муза и Электра.Московские родители также называют своих детей и двойными именами: Ясна-Людмила, Анна Оливия, Лука-Павло, Марк Федерико. Встречаются даже тройные имена, например, Роман Пьер Евгений."В 2021 году среди мальчиков и девочек встречались древние славянские имена. Бронислав - 10 (детей - ред.), Матфей - 10, Мефодий - шесть, Елизар - семь, Святогор - пять... Лада - 49, Пелагея - 47, Марфа - 34, Феврония - четыре, Радослава - пять, Румяна - одна", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210817/imena-1746077075.html

https://ria.ru/20210419/igrushki-1728870999.html

https://ria.ru/20220129/vitaminy-1770117933.html

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дети, россия, москва, общество