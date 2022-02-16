https://ria.ru/20220216/google-1773083835.html
В Google пообещали дать старым компьютерам новую жизнь
В Google пообещали дать старым компьютерам новую жизнь - РИА Новости, 16.02.2022
В Google пообещали дать старым компьютерам новую жизнь
Google анонсировала новую версию фирменной Chrome OS, получившую название Chrome OS Flex. Операционная система предназначена для старых компьютеров, работающих... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:10
2022-02-16T12:10
2022-02-16T12:10
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Google анонсировала новую версию фирменной Chrome OS, получившую название Chrome OS Flex. Операционная система предназначена для старых компьютеров, работающих изначально на Windows или MacOS.OS Flex, как утверждают в Google, может эффективно работать на компьютерах возрастом до 13 лет. Для этого нужно заменить на устаревшей технике Windows или macOS на эту операционку, которая оптимизирована для слабого "железа".Создатели обещают, что OS Flex выглядит, как Chrome OS и создана на том же коде. Но доступность некоторых функций может зависеть от компьютера, на который операционная система установлена. Например, постоянный доступ к Google Assistant и синхронизация с Android-смартфоном могут быть недоступны.Новая версия операционной системы от Google пока находится на этапе тестирования, но ее могут установить даже рядовые пользователи. Релиз Chrome OS Flex состоится позже.
https://ria.ru/20220211/android-1772264679.html
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