11:34 16.02.2022 (обновлено: 12:07 16.02.2022)
ЕС готов к возможным перебоям поставок газа из России, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕС готов к возможным перебоям поставок газа из России
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможным перебоям поставок газа из России.
"Мы за последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России. Теперь я могу сказать, что мы обезопасили себя на этот зимний сезон", - сообщила она депутатам Европарламента в Страсбурге.
Она утверждает, что это необходимо на случай, "если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия".
"Мы наблюдали, что во времена высокого спроса на газ "Газпром" ограничивал поставки в Европу… Это странное поведение для компании, которая в условиях повышенного спроса не стремится увеличить свою прибыль. Такое поведение уже нанесло ущерб авторитету России как надежному поставщику энергоресурсов", - считает фон дер Ляйен.
Она рассказала, что Еврокомиссия "уже много недель проводит переговоры с государствами, которые готовы увеличить поставки сниженного газа в ЕС". По словам главы ЕК, в январе "уже наблюдались рекордные поставки сжиженного газа в Европу, что стало результатом таких контактов".
"Мы будем безопасности", - пообещала фон дер Ляйен евродепутатам.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте – около 40%. Стоимость газа в ЕС высока из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, отмечала в свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в феврале написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Как указывал президент РФ Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами - европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.