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Блинкен рассказал о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР для Украины
Блинкен рассказал о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР для Украины - РИА Новости, 16.02.2022
Блинкен рассказал о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР для Украины
Принятие Россией резолюции о независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик подорвало бы суверенитет Украины и потребовало бы ответа... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:54
2022-02-16T17:08
в мире
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Принятие Россией резолюции о независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик подорвало бы суверенитет Украины и потребовало бы ответа США и союзников, говорится в заявлении главы госдепа Энтони Блинкен.По его словам, одобрение соответствующей резолюции Госдумы Кремлем "будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям". Москва при этом не раз подчеркивала, что не является стороной этих соглашений."Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса", — заявил Блинкен. Он отметил, что в случае принятия резолюции потребовался бы быстрый и решительный ответ США и союзников.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
https://ria.ru/20220215/makron-1773008428.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:54 16.02.2022 (обновлено: 17:08 16.02.2022)
 
Блинкен рассказал о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР для Украины

Госсекретарь США Блинкен увидел в возможном признании Россией ДНР и ЛНР угрозу Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Принятие Россией резолюции о независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик подорвало бы суверенитет Украины и потребовало бы ответа США и союзников, говорится в заявлении главы госдепа Энтони Блинкен.
По его словам, одобрение соответствующей резолюции Госдумы Кремлем "будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям". Москва при этом не раз подчеркивала, что не является стороной этих соглашений.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 21:51
CNN: Макрон призвал Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР
"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса", — заявил Блинкен. Он отметил, что в случае принятия резолюции потребовался бы быстрый и решительный ответ США и союзников.
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 17:39
Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой, заявил Шольц
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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