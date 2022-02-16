https://ria.ru/20220216/donbass-1773091996.html

В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"

В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2" - РИА Новости, 16.02.2022

В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"

В Кремле согласны, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:35

2022-02-16T12:35

2022-02-16T14:58

ситуация в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

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леонид пасечник

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москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле согласны, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер", — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль, что признание независимости республик будет нарушением Минских соглашений.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР . Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

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москва

россия

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