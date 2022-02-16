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В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"
В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2" - РИА Новости, 16.02.2022
В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"
В Кремле согласны, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:35
2022-02-16T14:58
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
денис пушилин
леонид пасечник
владимир путин
москва
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле согласны, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер", — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль, что признание независимости республик будет нарушением Минских соглашений.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР . Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
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ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков, денис пушилин, леонид пасечник, владимир путин, москва, россия, донецкая народная республика, госдума рф
12:35 16.02.2022 (обновлено: 14:58 16.02.2022)
 
В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"

Представитель Кремля Песков: признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле согласны, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер", — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль, что признание независимости республик будет нарушением Минских соглашений.
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР . Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
12:40
В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2"
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковДенис ПушилинЛеонид ПасечникВладимир ПутинМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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